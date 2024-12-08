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    葛來儀：賴清德出訪凸顯台灣重要性 中國軍演毫無正當性

    賴清德總統結束南太平洋友友邦國家出訪行程，6日晚間搭機返抵台灣。（資料照）

    賴清德總統結束南太平洋友友邦國家出訪行程，6日晚間搭機返抵台灣。（資料照）

    2024/12/08 11:11

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德已結束7天6夜的「繁榮南島 智慧永續之旅」，此行先後訪問太平洋友邦馬紹爾群島、吐瓦魯與帛琉，並過境美國夏威夷與關島。華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）肯定此行凸顯台灣是重要的盟友，過境也符合往例，中國想藉此發動軍演毫無正當性。

    葛來儀在X平台轉發賴清德發文，並肯定賴總統此次出訪太平洋友邦凸顯台灣是重要的盟友，並強調賴此次過境美國的夏威夷、關島符合往例，中國想藉此發動「聯合利劍C」軍事演習毫無正當性。

    總統府發言人郭雅慧受訪也表示，這趟出訪是從位居第一島鏈的台灣為起點，串起第二島鏈的關島以及太平洋三友邦、第三島鏈夏威夷，以民主結盟作為台灣呼應世界的行動，也展現台灣善用地緣政治的角色，有責任成為促進世界繁榮發展的關鍵力量。

    郭雅慧說明，賴總統整趟的言談聚焦三大要素。首先是台灣位居第一島鏈關鍵地位的國際關注度與重要性，對於美國聯邦眾議院長強生（Mike Johnson）稱「台灣安全是美國印太戰略的核心」；賴清德就整趟出訪皆清楚表態，會全力強化台灣防禦韌性。

    第二是台灣走向世界、結交民主友盟，與太平洋三友邦的合作，是攜手美國、日本、澳洲等盟友，共同維護區域和平穩定與繁榮。第三是面對中國、俄羅斯等極權主義試圖聯手突破民主島鏈圍堵，賴清德此行顯示印太已是全球的安全共同體，台海問題是國際民主國家的共同挑戰。

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