八炯統戰片揭中共併台野心 蘇巧慧：相信台灣有決心抵抗外部勢力

社團法人黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」從鶯歌出發，蘇巧慧受訪談時事議題。（記者陳奕劭攝）

2024/12/08 10:42

〔記者陳奕劭／新北報導〕反共網紅八炯6日推出「中國統戰紀錄片系列上集」，找來曾是中國統戰樣板網紅陳柏源揭露中國統戰部收買台灣網紅的各種手段，影片出爐成為一時話題。立法委員蘇巧慧今天（8日）在鶯歌受訪說，隨著更多統戰手法遭到揭露，更多台灣人警惕中國的檯面下作為，相信台灣有能力、也有決心可以對抗侵害民主的外部勢力。

蘇巧慧表示，中國政權從未掩飾併吞台灣的野心，除了文攻武嚇，長期也利用台灣民主開放的社會型態，來做各種網路上的認知作戰。但愈來愈多中國統戰手法遭到揭露，讓更多台灣人警惕到這些中國的檯面下作為。

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她指出，經過8年前總統蔡英文的努力，和總統賴清德的接棒，台灣已經成為世界的台灣，像賴清德這次的出訪，也與民主盟友們展現自信而堅韌的友誼。國內也有許多像黑熊學院一樣的民間團體，為台灣社會建構堅韌民主力量而努力。這次12強棒球賽中台灣一舉拿下世界冠軍，更讓「TEAM TAIWAN」成為多數台灣人的共同印記，她相信台灣有能力、也有決心可以對抗侵害民主的外部勢力。

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