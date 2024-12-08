「接力護台灣」新北鶯歌出發 蘇巧慧送早餐打氣：相約自由廣場見

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動，近60人在鶯歌火車站合影。（記者陳奕劭攝）

2024/12/08 08:39

〔記者陳奕劭／新北報導〕社團法人黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動邁入第9天，近60人今天（8日）早上7點從鶯歌火車站出發，將一路前往台北華山中央藝文公園參加「千人排字活動」。立法委員蘇巧慧送早餐打氣，與步行民眾陪走，向支持者相約下午1點台北自由廣場見。

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動，今天早上6點鐘左右，已有數十位支持者齊聚鶯歌火車站，並於7點鐘準時出發。蘇巧慧也送上鶯歌知名的燒餅油條早餐，為步行民眾加油打氣。

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蘇巧慧向大家喊話，「台灣人民站出來，今天下午1點自由廣場見，每個人都是手護台灣的小尖兵，加油！」她稱讚，早晨七點不到，就有這麼多人在這裡，即使天氣陰雨綿綿，大家依舊熱情不減。

新北市議員黃淑君清晨也從板橋前來參加，一齊響應行動。黃淑君表示，希望兩岸交流站在平等的立場，所以「台灣站起來」絕對不是「戰爭」的戰，而是站起來，一起來討論兩岸到底要如何來交流，這也是台灣目前最重要的一個國際趨勢。

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蔡同學從台北坐火車提前來到鶯歌，響應最後一天步行活動。蔡同學表示，他從網路看到活動消息後，決定提前到達，從鶯歌走到最終站，不願錯過難得行走保衛台灣的機會。

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，蘇巧慧（中）與黃淑君響應陪走。（記者陳奕劭攝）

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，6點鐘已有不少人潮聚集。（記者陳奕劭攝）

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，蘇巧慧（中）與黃淑君（右2）響應陪走。（記者陳奕劭攝）

黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動今天出發，蘇巧慧與黃淑君與民眾陪走。（記者陳奕劭攝）

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