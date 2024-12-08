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    「接力護台灣」新北鶯歌出發 蘇巧慧送早餐打氣：相約自由廣場見

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動，近60人在鶯歌火車站合影。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動，近60人在鶯歌火車站合影。（記者陳奕劭攝）

    2024/12/08 08:39

    〔記者陳奕劭／新北報導〕社團法人黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動邁入第9天，近60人今天（8日）早上7點從鶯歌火車站出發，將一路前往台北華山中央藝文公園參加「千人排字活動」。立法委員蘇巧慧送早餐打氣，與步行民眾陪走，向支持者相約下午1點台北自由廣場見。

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動，今天早上6點鐘左右，已有數十位支持者齊聚鶯歌火車站，並於7點鐘準時出發。蘇巧慧也送上鶯歌知名的燒餅油條早餐，為步行民眾加油打氣。

    蘇巧慧向大家喊話，「台灣人民站出來，今天下午1點自由廣場見，每個人都是手護台灣的小尖兵，加油！」她稱讚，早晨七點不到，就有這麼多人在這裡，即使天氣陰雨綿綿，大家依舊熱情不減。

    新北市議員黃淑君清晨也從板橋前來參加，一齊響應行動。黃淑君表示，希望兩岸交流站在平等的立場，所以「台灣站起來」絕對不是「戰爭」的戰，而是站起來，一起來討論兩岸到底要如何來交流，這也是台灣目前最重要的一個國際趨勢。

    蔡同學從台北坐火車提前來到鶯歌，響應最後一天步行活動。蔡同學表示，他從網路看到活動消息後，決定提前到達，從鶯歌走到最終站，不願錯過難得行走保衛台灣的機會。

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，蘇巧慧（中）與黃淑君響應陪走。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，蘇巧慧（中）與黃淑君響應陪走。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，6點鐘已有不少人潮聚集。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，6點鐘已有不少人潮聚集。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，蘇巧慧（中）與黃淑君（右2）響應陪走。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動從鶯歌火車站出發，蘇巧慧（中）與黃淑君（右2）響應陪走。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動今天出發，蘇巧慧與黃淑君與民眾陪走。（記者陳奕劭攝）

    黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」行動今天出發，蘇巧慧與黃淑君與民眾陪走。（記者陳奕劭攝）

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