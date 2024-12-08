為水電穩定供給提解方 政院第3次經發會聚焦「6大區域治理計畫」

行政院第3次經發會將於本週召開，鎖定「均衡台灣」議題，聚焦「全國六大區域治理計畫」與各縣市140項地方基礎建設。（資料照）

2024/12/08 08:19

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院第3次經發會將於本週召開，鎖定「均衡台灣」議題，聚焦「全國六大區域治理計畫」與各縣市140項地方基礎建設。官員指出，在經發會後，行政院也將分別找地方首長溝通，讓計畫更符地方發展需求、更接近地方，盼明年總預算順利三讀，讓各項計畫如期推動。

明年總預算編列公共建設計畫經費2644億元，較今年增加798億元，約增43.2％，其中屬「均衡台灣」基礎建設經費共2087億元，較今年相同基礎增加502億元，約增31.6％。官員表示，140項基礎建設與六大區域計畫，有的屬原有計畫、正執行中，有的是新計畫，會受總預算進度的影響。

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6大區域治理計畫分別為「基隆河河谷廊帶區域發展策略規畫案」、「桃竹苗大矽谷推動方案」、「中彰投加速產業智能升級及數位優化計畫」、「台南沙崙綠能科學城公共建設計畫」、「智慧科技大南方產業生態系推動方案」及「打造宜花東發展優質慢經濟生活城鄉計畫」。

官員表示，其中「桃竹苗大矽谷推動方案」，行政院已在9月核定，「智慧科技大南方產業生態系推動方案」也於10月核定，其餘則是過去延續計畫再擴大，而6大區域治理計畫，著重經濟產業發展，因此水電穩定供應相當重要，此外，也要搭配土地、人才與環評等，希望在經發會提出具體有效的建議與解方。

140項地方基礎建設，則包括基隆南港間通勤軌道建設計畫、桃園航空城（桃園國際機場第三航站區建設計畫等）、台中水湳國際會展中心興建計畫、集集支線延伸至彰化高鐵、高鐵延伸屏東規劃作業、雙港大城-高雄港、前鎮漁港與高雄國際機場新航廈，台九線蘇花公路安全提升計畫、花東地區鐵路雙軌電氣化計畫等。

官員解釋，北北基以完善首都圈整體服務機能，桃竹苗打造產業生態圈、中彰投則以文化和基金雙驅動促進發展、雲嘉南加速綠能及健康產業轉型、高屏則持續大南方建設、宜花東則發展優質生活城鄉。

行政院長卓榮泰在立法院總質詢結束後，陸續到地方了解相關方案推動情形，並與六大區域地方首長交換意見，期盼未來中央地方緊密合作落實相關政策。

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