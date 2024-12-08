魏德聖《BIG》送愛到南美 巴西首映感動200餘觀眾

巴拉圭駐聖保羅總領事Luis Fernando Ávalos伉儷（左 2，3），巴西利亞代表處代表廖志賢伉儷（右 1，2），參加《BIG》電影開幕放映會。（台巴藝術文化交流協會提供）

2024/12/08 05:51

〔即時新聞中心／巴西聖保羅報導〕由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）統籌的「《BIG》送愛到南美：魏德聖導演慈善放映之旅」，3日晚間在聖保羅藝術電影院（Cine BelasArtes）舉辦開幕放映及導演座談，透過這一年來台灣最暖心的電影《BIG》，向巴西觀眾傳達來自台灣的愛與力量，同時為本地兒童癌症醫院募款並宣導兒癌福利工作。200餘名觀眾在歡樂與感動中渡過三個小時，無人離場，映後紛紛向魏德聖表示感謝。

巴西兒童癌症醫院GRAACC是全南美洲最大的兒童癌症治療及社福機構，除了擁有最完善的醫療設備外，也為各地貧童家庭提供免費醫療及就診住宿餐食等資源，巴西華僑慈善基金會集合僑界的力量，多年來一直是該協會的主要贊助單位，這次結合台巴藝術文化交流協會邀請到魏德聖導演帶著電影《BIG》，到巴西及巴拉圭展開一場「送愛到南美：慈善放映之旅」，義務為GRAACC募款並宣導兒癌醫療與社福工作。

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台巴藝術文化交流協會選在《BIG》上映一週年的此時，帶著魏德聖導演到南美洲巡迴放映電影，不僅為兒癌醫院募款、宣導癌症社福工作，也希望在充滿感恩的聖誕時節，透過全台最暖心的電影《BIG》，溫暖南美洲觀眾的心，把愛從台灣送到地球的另一端。

魏德聖導演的兒癌主題電影《BIG》，在去年 12月1日正式上映，集結了台灣、日本及義大利專業團隊，講述六個來自不同背景的兒癌家庭，用愛相互扶持，在醫院病房裡共享歡笑淚水的故事，結合動畫呈現孩童對抗病魔的勇敢戰鬥，與現實生活中和家人之間的溫暖互動，感動全球觀眾。

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該片至今已在全世界包括美國、加拿大、日本、義大利、法國、德國、英國、土耳其、印度及中國大陸、香港等多國放映，除院線售票上映外，各界自發捐款包場公益放映早已超過 2000場，並入圍世界各地國際影展。

魏德聖在上映一週年的12月1日，於巴西大安教會與近百名教友進行電影宣傳對談，12月 3日在巴西藝術電影院舉行正式開幕放映茶會及映後導演座談。開幕放映會與會巴西觀眾及僑胞200餘名，幾近爆滿整個影廳，包括中華民國駐巴西利亞代表處代表廖志賢、巴拉圭駐聖保羅總領事Luis Fernando Ávalos、聖保羅國際影展策展人Cláudio A. Silva、巴西電影中心傳播部經理César Turim、聖保羅同志藝術節策展人André Fischer、聖保羅大學電影系多位教授、GRAACC機構發展總監 Tammy Allersdofer、台商會、世華婦女會等僑胞及巴西本地觀眾，皆深受電影感動。

映後座談由該協會副會長、聖保羅大學電影系教授麗婭．梅洛（Cecilia Mello）與魏德聖進行對談，廖志賢代表亦特別訂購300個紅豆餅，讓全場觀眾同時享用台灣傳統小點。

主辦單位表示，這次「送愛到南美」的慈善巡迴放映受到南美各外交單位支持。包括巴西在台商務辦事處處長Luís Cláudio Santos、巴拉圭駐聖保羅總領事LuisFernando Ávalos，都在簽證及放映場地協助等事宜，提供很大的幫助，台僑方面亦有巴西華僑慈善基金會及巴西大安教會的贊助與推動，切實達到了台灣、巴西與友邦巴拉圭的互助合作與三邊交流。

巴拉圭駐聖保羅總領事Luis Fernando Ávalos說，台灣一向是巴拉圭最親密的友邦，當台巴藝術文化交流協會向他提及「送愛到南美」在巴西甚至巴拉圭都有放映行程時，無論是基於和台灣深厚的友誼或是為了慈善，都讓他欣然支持這項藝文交流，更強調巴拉圭與台灣堅定的關係不會受他人影響。

此次魏德聖在巴西的BIG慈善巡迴尚有三場，今晚（巴西時間7日）18點將在巴西大安長老教會放映，週日（8日）下午 15點及 18點在聖保羅聲音博物館（MIS）另有兩場，均為自由奉獻免費放映，所募得款項將全數捐給GRAACC。

《BIG》開幕放映後導演座談時間已晚，仍有百餘人留下向導演提問對談。（台巴藝術文化交流協會提供）（記者謝如欣攝）

GRAACC機構發展總監 Tammy Allersdofer（右 1）向觀眾介紹兒癌工作，並表達對此次活動的感謝。（台巴藝術文化交流協會提供）

巴拉圭駐聖保羅總領事Luis Fernando Ávalos全力支持「送愛到南美」慈善放映活動，並表達對台灣友邦的情誼不變。（台巴藝術文化交流協會提供）

《BIG》在聖保羅開幕放映吸引 200餘觀眾前往觀影（台巴藝術文化交流協會提供）

BIG 送愛到南美，在巴西尚有三場公益放映會。（台巴藝術文化交流協會提供）

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