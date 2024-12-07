「接力護台灣」抵桃園 黃瓊慧、網紅擊掌應援響應

桃市議員黃瓊慧於桃園車站，與中壢站隊伍擊掌應援。（記者黃政嘉攝）

2024/12/07 23:58

〔記者黃政嘉／桃園報導〕黑熊民防教育協會發起的「Stand up as Taiwan 台灣主站派 接力護台灣」全島接力活動，7日邁入第8天，眾仁一路接力行經楊梅、中壢，晚間7點半來到桃園車站，市議員黃瓊慧邀網紅變裝皇后「女神下午茶」、歷史老師李文成，一起與步行隊伍擊掌應援、大合照比出「All-In」手勢，黃瓊慧說，「大家不畏風雨一起響應，讓人感動，就跟台灣的民主一樣，越戰越勇。」

黑熊民防教育協會志工Hank為楊梅至桃園站的領隊，沿路帶頭高舉活動旗幟，長長人龍縱隊，近19度低溫、不時飄夾細雨，眾人緩緩步行經市區道路，不畏寒冷手舉「護台」標語，沿路走走停停，視道路狀況變換多列隊型馳走，警方沿途護送。

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各站接力擊掌前，主辦單位皆不忘提醒現場等待步行的「主站派」，練習「主站不主跪、主權無可退」、「備民防、護台灣」口號，熱情群眾面帶笑容喊聲不斷，下午4點半，中壢火車站前站人行道早早聚滿等待接力的「主站派」，相互與步行隊伍擊掌。

中壢站許多在地人跟著隊伍行走一小段路，黃先生帶著太太、兩位小學女兒一家四口響應，黃說，孩子在學校也有學到台灣歷史，今帶小孩一起參與民主歷史，「台灣就是台灣人的台灣」和中國不一樣；50歲吳小姐說，生活周圍的朋友多對中國不夠有警覺心，許多理念無法溝通，因此參與步行「取暖」，台灣不應該附屬在其他國家之下，像台灣成棒隊的國際賽制服，應該寫出「Taiwan」，更非「Chinese Taipei」。

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「辛苦了、謝謝、加油！」晚間七點半，在間歇毛毛細雨中，中壢站隊伍分批緩抵桃園火車站，與往鶯歌站的夥伴擊掌接力，領隊Hank說，沿途遇到熱情民眾比讚、也有汽車駕駛「按喇叭」相挺鼓勵，希望藉由接力步行，讓更多民眾看到「台灣護主權」的聲音。

72歲陳得民為新竹人，從接力首站就在隊伍中，連續4天從高雄到西螺，腳程逾200公里，今天再從楊梅走至桃園，他認為台灣正處於重要的轉淚點，台灣意識正在對抗中國意識，這幾天步行活動也有人出來對馬英九基金會邀請的中國共青團表達抗議，他認同黑熊學院的民防概念，自己的家園應自己保護，接力護台灣由南到北，展現的就是台灣意識，守護家園。

黃瓊慧表示，「接力護台灣」行動，就是要向所有攻擊、打壓民主的人說，大多數台灣人都願意為民主站出來，呼應黑熊學院的精神，團結一起，守護台灣難得的民主，她也準備熱茶、水給大家補給，「大家不畏風雨一起響應，讓人感動，就跟台灣的民主一樣，越戰越勇。」；李文成表示，「行動帶來力量！風雨中前進辛苦，但因為有大家的鼓勵會讓一切變得很有意義！」

桃園火車站，步行隊伍共同比「All in」手勢合影。（記者黃政嘉攝）

「接力護台灣」活動，楊梅站隊伍與中壢站隊伍在中壢火車站擊掌接力。（記者黃政嘉攝）

「接力護台灣」活動，步行隊伍在中壢火車站前高舉旗幟合影。（記者黃政嘉攝）

「接力護台灣」隊伍從中壢走至桃園車站。（記者黃政嘉攝）

楊梅站領隊沿路高舉活動旗幟帶領隊伍，沿途遇到熱情民眾比讚、也有汽車駕駛「按喇叭」相挺鼓勵。 （記者黃政嘉攝）

中壢照步行民眾手舉護台標語。（記者黃政嘉攝）

陳得民從接力首站就在隊伍中，連續4天從高雄到西螺，腳程逾200公里，今天再從楊梅走至桃園。（記者黃政嘉攝）

小民參政歐巴桑聯盟一同在中壢火車站響應「接力護台灣」。（記者黃政嘉攝）

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