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    美法院直指「國安威脅」駁回TikTok上訴 蘇彥圖：台灣也需納管

    中研院法律所研究員蘇彥圖。（資料照）

    中研院法律所研究員蘇彥圖。（資料照）

    2024/12/07 21:18

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國法院駁回TikTok（抖音國際版）上訴，維持「不出售落地即封殺」要求，法庭意見並明確指出「中國所構成的國安威脅證據充分」。對此，中研院法學研究所研究員蘇彥圖今（7日）受訪指出，台灣雖是有網路資訊自由的小國，較難全面性管制類似平台，但若TikTok平台本身已構成資安或國安威脅，政府仍有責任效法美國，漸進式干預並納管。

    美國聯邦上訴法院今稍早駁回TikTok上訴，維持「不出售落地即封殺」要求，法庭意見並明確指出，該項要求TikTok與母公司「字節跳動」切割的法案經精心設計，僅限用於控制境外敵對勢力（foreign adversary），中國所構成的國安威脅證據充分，該法是美國政府反制措施的一環。

    蘇彥圖接受本報訪問時表示，此上訴判決只是美國政府與TikTok角力比賽的其中一局，加上美國正處於政權交接期，川普政府可能會有不同做法，最高法院可能會裁定「暫時停止」（temporary stay）該法，先暫停法律適用，後續再進行實體審理。

    蘇說，所謂「美國禁TikTok」並非如外界所想一蹴可及，而是在期限後從各大官方APP商店下架，一步步讓TikTok慢慢變得「不好用」，以漸進模式削弱其市場影響力。

    蘇指出，美國之所以可以積極採取此強硬的立法管制，其優勢在於對國家安全及資料安全的重視，且國安部門也已掌握TikTok蒐集敏感個資的事證，成功讓跨黨派議員認知其嚴重性。

    蘇強調，台灣雖是小國，但也不能兩手一攤，如果TikTok作為一個平台，本身已構成資安或國安威脅，就算目前能做的管制手段僅可達60%成效或更低，仍需採取行動。

    在具體的法律作為上，蘇彥圖認為，可分技術性及規範性兩層面討論，技術上參考美國研究和方式，規範上則須促成更多自由與管制平衡的討論，同時爭取更多社會支持和共識，否則將繼續停滯於討論階段。

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