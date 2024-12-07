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    動員催票拚勝選！ 南投草屯鎮長補選 朱立倫拉抬簡賜勝

    國民黨主席朱立倫（右），在南投縣長許淑華（中）陪同下到南投參加黨慶，並為參與草屯鎮長補選的簡賜勝（左）站台。（記者劉濱銓攝）

    國民黨主席朱立倫（右），在南投縣長許淑華（中）陪同下到南投參加黨慶，並為參與草屯鎮長補選的簡賜勝（左）站台。（記者劉濱銓攝）

    2024/12/07 17:31

    〔記者劉濱銓／南投報導〕國民黨主席朱立倫今下午在南投縣長許淑華陪同下，到南投市參加國民黨130年黨慶，並為參與明年1月草屯鎮長補選的南投縣議員簡賜勝站台，朱立倫表示，補選要靠支持者幫忙催票，且不光草屯鎮，就連各鄉鎮市也要動員，務必催出所有的票，才能贏得勝利。

    簡賜勝表示，草屯鎮長補選人選，縣長許淑華可說相當用心，很早就到他的服務處希望恢復黨籍參與補選，讓他相當感動，其實他2000年就加入國民黨，只是後來都以無黨參選，讓外界以為他是無黨籍，這次可說是許淑華把他「找回來」，代表國民黨參選後，希望大家幫忙打電話、用LINE拉票，他一定會用最大的力量，且不只要打贏，還要贏很多。

    朱立倫說，簡賜勝歷屆縣議員選舉都獲得相當高的支持，但針對草屯鎮長補選，則要靠所有同志總動員，就像之前的基隆市長罷免投票案，就是靠團結才能終止罷免，這次補選也要再次團結，且不只要贏，還要贏得漂亮，讓他當選後能順利推動鎮務，配合縣長許淑華一起發展草屯。

    許淑華說，這次補選感謝黨內同志快速整合，共推簡賜勝投入選戰，補選除了參選人的努力，黨員與支持者的團結更是重要，希望大家幫忙催票，為國民黨打贏這場選戰。

    國民黨主席朱立倫到南投替草屯鎮長補選參選人簡賜勝站台，呼籲動員催票打贏補選。（記者劉濱銓攝）

    國民黨主席朱立倫到南投替草屯鎮長補選參選人簡賜勝站台，呼籲動員催票打贏補選。（記者劉濱銓攝）

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