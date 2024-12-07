盧秀燕抽台中購物節百萬大獎 透露明年「春暖花開」可能訪日

台中市長盧秀燕（中）在大里公園表示，明年春暖花開時候可能出訪日本。（記者黃旭磊攝）

2024/12/07 16:40

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市長盧秀燕今天下午在大里公園「屯區GOGO購」活動，為台中購物節獎抽出百萬元現金及百萬電動車大獎，盧秀燕抽獎後受訪表示，日本大使（日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之）有史以來，第一次幫台中城市行銷、破中華民國紀錄，明年春暖花開時候非常有可能（出訪日本）。

總統賴清德結束馬紹爾群島、吐瓦魯及帛琉等太平洋友邦「繁榮南島智慧永續」出訪行程，盧秀燕動向受關注，被問到「有可能出訪友邦3國其中一國」嗎，盧秀燕答稱，昨天在議會有議員質詢，今年代表台中出訪新加坡、美國，成效很好，很多國家像日本跟台中關係密切，而日本大使有史以來，第一次幫台中城市行銷、破中華民國紀錄，大使群包括新加坡（駐台北商務辦事處代表葉偉傑）、比利時（台北辦事處長馬徹，Matthieu BRANDERS）拍廣告做台中形象，是中華民國第一次，可見得台中在外交國際工作做得成功。

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盧秀燕說，下週日本宮崎縣代表團將來台中簽姐妹市合約，現在是議會期間年底前沒辦法出訪，明年春暖花開時候非常有可能（出訪日本）。

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