被控扭曲綠營挺戒嚴影響台灣聲譽 國民黨：何德何能影響多家外媒

針對賴政府涉外人士質疑惡意扭曲外媒報導立法院民進黨團日前發文談論南韓戒嚴，影響台灣聲譽，國民黨今日反擊表示，民進黨發文挺他國戒嚴事件的「見獵心喜」態度，才是影響台灣聲譽的禍源。（資料照）

2024/12/07 15:09

〔記者施曉光／台北報導〕針對賴政府涉外人士質疑惡意扭曲外媒報導立法院民進黨團日前發文談論南韓戒嚴，影響台灣聲譽，國民黨今日反擊表示，民進黨發文挺他國戒嚴事件的「見獵心喜」態度，才是影響台灣聲譽的禍源，該黨並強調網路評論、外媒報導都是具體事實，韓國中央日報甚至刊登「昨日南韓，明日台灣？」的配圖，難道也是藍營害的？

國民黨指出，事實就是若非民進黨發佈挺戒嚴的貼文，韓國媒體不會以此為角度進行報導，更不會吸引其他外媒接連報導，導致外國網友有對於台灣挺戒嚴的印象，甚至不少韓國網友特地到民進黨社群帳號留言抗議，此凡種種才是傷害台灣的根源，相信不會有國人希望「挺戒嚴」成為國際社會對中華民國的第一印象。

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國民黨表示，民進黨政府透過不具名的涉外人士發言，才是惡意的扭曲攻擊，國民黨何德何能影響韓國三大報，甚至影響美國 Newsweek、日本今日新聞的報導？有多少國際社會的媒體、網友質疑民進黨的立場，這不是由國民黨決定，而是民進黨自做自受。

國民黨並指出，昨日台北市議會質詢時，民進黨市議員劉耀仁甚至激動回嗆，該篇發文是「混蛋小編」自以為是發文，民進黨立委黃捷日前也辯解自己「怎麼可能發一個文支持戒嚴？」顯示不僅綠營基層民代看不下去，民進黨國會議員也認證民進黨的發文是「挺戒嚴」，難道民進黨還堅持不道歉、不負責？持續發莫名奇妙的聲明與記者會，才是引爆這場外交危機的主因。

國民黨呼籲民進黨正本清源，針對社群發文正式道歉，並承諾賴清德政府不會用軍隊干涉國會，而不是透過不具名的涉外人士任意放話，模糊焦點、誤導視聽。

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