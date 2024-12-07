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    朱立倫：台灣不可能回到戒嚴時代

    朱立倫今天到彰化縣參加國民黨創黨130週年大會。（記者顏宏駿攝）

    朱立倫今天到彰化縣參加國民黨創黨130週年大會。（記者顏宏駿攝）

    2024/12/07 14:23

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕日前立法院民進黨團發文「尹錫悅為守護自由憲政體制，緊急宣布全國戒嚴」，並指「藍白各種刪國防預算、違憲擴權」，而後雖刪除貼文，黨團也澄清絕無支持戒嚴之意，但國民黨主席朱立倫今天再次痛批民進黨附和戒嚴，他覺得這嚴重到變成世界笑話，民進黨主席賴清德應好好向世界道歉。

    朱立倫今天參加國民黨彰化縣黨部舉行130週年黨慶，進場前接受媒體受訪時表示，台灣對於戒嚴，這是民主社會不容許，我們絕對不可能回到40年前的戒嚴，任何提到戒嚴，都是違反民主。他認為，韓國這次剛戒嚴時，民進黨發出附和文，這是民主的倒退，全世界的媒體都大幅引用，至今民進黨不道歉，還有人喊這可以成為民進黨的選項，民進黨主席賴清德應該趕快跟世界道歉。

    朱立倫進入會場致詞時表示，這次台灣隊在12強的表現令人驕傲、興奮，這是所有棒球迷歷史的一刻，中華隊獲得世界的冠軍，是全民共同的驕傲。他比喻國民黨就像一個球隊，他常常說自己是總教練，希望這個球隊好，每一位選手的表現也越來越好，團結就是國民黨最大的力量。此外，朱立倫也強調，目前國民黨沒有黨產，靠的就是團結的力量，任何造成內部紛擾或內部對立都是不應該的，他作為主席就是希望團結大家，共同努力。

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