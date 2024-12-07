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    指傅崐萁「見笑轉生氣」抓狂飆罵 吳思瑤：韓國瑜協調能力亮紅燈

    立法院國民黨團總召傅崐萁昨飆罵議事人員。（立法院民進黨團提供）

    立法院國民黨團總召傅崐萁昨飆罵議事人員。（立法院民進黨團提供）

    2024/12/07 12:26

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團昨於院會提案變更議程，將國民黨立委傅崐萁、許宇甄等人加嚴版本的「公職人員選舉罷免法部分條文修正草案」列為討論事項第一案，引爆朝野衝突，傅崐萁於協商後台飆罵民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨立委蔡其昌及議事人員。對此，吳思瑤今（7）日受訪表示，傅崐萁見笑轉生氣，不只對她飆罵，還殃及無辜；另也指出，連同黨立委的調和鼎鼐都無處理好，立法院長韓國瑜的協調能力已亮起紅燈。

    吳思瑤表示，鏡頭帶不到的地方往往最可以顯露人的本性，傅崐萁囂張跋扈的面孔與態度都被呈現出來。昨天協商時原本希望大家平心靜氣，傅崐萁因為原先設定要強渡關山「選罷法」被民進黨團突破，因此「見笑轉生氣」，一股腦把怒氣往她身上噴發，當時在旁邊跟周萬來商量其他事情的蔡其昌受到無妄之災，她無法接受。

    「國民黨上上下下覺得自己最大嗎？」吳思瑤說，除了殃及無辜的蔡其昌，傅崐萁也用如此傲慢、囂張態度指揮、怒罵議事人員，因為國民黨團原先部署好要將門鎖上，讓民進黨無法突圍；她質疑，這裡是議場，為何國民黨立委可以霸占主席台，並在後方的門來去自如，卻要求議事人員阻卻民進黨立委進入議場的自由。

    對於傅崐萁怒罵議事人員、蔡其昌，吳思瑤批評，這殃及無辜，大家該互相尊重，傅崐萁挾著人數優勢仗勢欺人、蠻橫無理，黨鞭之間大家平等有尊嚴朝野協商，傅崐萁完全不當一回事，這也暴露韓國瑜連同黨的傅崐萁調和鼎鼐都無法處理好，院長的協調能力上也亮起紅燈。

    吳思瑤另也透露，有發現藍營內部一些意見不合的端倪，黨團後台協商確實有爭執，韓國瑜清楚這種狀況下無法處理議案，傅崐萁卻非常強硬、要求韓國瑜排除萬難儘速表決，韓當下無法好好處理，傅崐萁情緒失控把怒氣發在她身上，「但有些話應該是講給韓國瑜聽的」，傅崐萁應該期待再強硬都要通過。她強調，不管藍營內部如何分歧，這是人民權益，絕對不能把政黨利益放在人民利益前，喬不攏是國民黨自家事。

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