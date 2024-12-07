鄭天財稱「戒嚴是護台」還推倒邱議瑩 黃帝穎：國民黨迄今毫無悔意

戒嚴議題近日引發外界議論，國民黨立委鄭天財卻卻稱「戒嚴是為了保護台灣」，律師黃帝穎對此發文質疑「國民黨戒嚴令未依法送國會追認」、「國民黨違法戒嚴還一把推倒受害者家屬」。（資料照）

2024/12/07 11:32

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕戒嚴議題近日引發外界議論，國民黨立委鄭天財卻稱「戒嚴是為了保護台灣」，引發外界批評。律師黃帝穎對此發文列出「國民黨不如韓國朝野政黨的兩大事實」，並質疑「國民黨戒嚴令未依法送國會追認」、「國民黨違法戒嚴還一把推倒受害者家屬」。

黃帝穎在臉書列出「國民黨不如韓國朝野政黨的兩大事實」，其一為韓國總統為6小時戒嚴向國人鞠躬道歉，凸顯國民黨違法戒嚴38年迄今毫無悔意。昨日國民黨立委鄭天財對世界最久的38年戒嚴，辯稱「戒嚴是為了保護台灣」，更一把推倒戒嚴受害者家屬邱議瑩，凸顯國民黨迄今沒有悔意！

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黃帝穎強調，國民黨38年戒嚴是世界最久的戒嚴，且不符合戰爭的「戒嚴法」要件，因為並沒有發生長達38年的交戰，所以國民黨長期戒嚴不是為了保護台灣，而是為了極權與私利，當年國民黨累積全球最大的黨營事業及黨產就是這麼來的。

黃帝穎也指出，其二為國民黨戒嚴令未依法送國會追認，不如韓國朝野政黨遵守法律程序。根據監察院調查報告指出，國民黨長達38年的戒嚴，未依法定程序將戒嚴令送立法院追認，有違法瑕疵！

黃帝穎強調，韓國總統發布戒嚴令，韓國國會過半否決，韓國總統即依法宣佈解嚴，朝野均尊重法律制度，凸顯國民黨違法戒嚴38年，迄今還一把推倒戒嚴受害者家屬，國民黨完全不如韓國朝野政黨守法。

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