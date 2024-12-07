民眾黨支持度剩5.7％ 吳靜怡諷：連自家問題都解決不了

媒體人吳靜怡在臉書發文指出，民眾黨主席柯文哲（見圖）涉嫌圖利貪污，讓一年支持度衰退率達4成的政黨，必須用不同假遊行議題、進行真凝聚活動，但是「一個解決不了自家問題的政黨，又要如何帶領民眾走上街頭呢？」（資料照）

2024/12/07 11:10

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲因涉及京華城弊案被羈押，近日傳出民眾黨的內部民調顯示，11月支持度下滑到5.7%。媒體人吳靜怡在臉書發文指出，柯文哲涉嫌圖利貪污，讓一年支持度衰退率達4成的政黨，必須用不同假遊行議題、進行真凝聚活動，但是「一個解決不了自家問題的政黨，又要如何帶領民眾走上街頭呢？」

吳靜怡發文指出，民眾黨去年7月的政黨支持度為14.6%，算是有實力的第三政黨，在那個風光時刻，由黃國昌和館長舉辦反貪污遊行，藍、綠幕僚們都在關注柯文哲起手式的肌肉，能夠多壯大。不過吳靜怡認為，她一早分析「就是泡芙而已」，還因此讓她被網軍出征，不過「即便官方號稱破萬人，柯文哲還是驚覺自己沒經營組織的慘況，不能放棄再騙騙國民黨」。

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吳靜怡指出，今年的此刻，一樣的民調機構，民眾黨11月政黨支持度只剩下5.7%，政黨支持度衰退率高達4成，今天號召民眾上街頭的動機，恐怕就是企圖用「反霸凌」社會議題跨出同溫層。不過吳靜怡說，這樣的衰退率，頂多就是泡芙外層的包皮換了黃國昌，用官宣的人數來自慰，但組織更薄弱的內餡只會讓遊行變成社會檢視下的原形畢露，恐怕就是兩個字：「難堪」。

吳靜怡表示，民眾黨黨主席柯文哲涉嫌圖利貪污，讓一年支持度衰退率達4成的政黨，必須用不同假遊行議題、進行真凝聚活動，背後目的是什麼？難道是單純消化預算，還是一種舔柯文化。吳靜怡說，柯文哲從土城看守所出來之後，可以跟主席報告：「只要你不放棄，我們不放棄！」但這絕對不是解決現在民眾黨面臨危機的方式，更不是解救柯文哲的方法。

吳靜怡指出，民眾黨的毒瘤，就是涉嫌圖利貪污的柯文哲，民眾黨需要的是強化組織治理，確立內部紀律，展現透明與改革決心，應該成立的不是硬辯小組，而是廉政委員會！但黨中央彷彿是失能領薪水的機器，任務只有等著柯文哲回來。

吳靜怡認為，民眾黨黨代表的選戰，不用分析派系了，因為中央雙北最大，由黨的組織機構操盤將近38位的黨代表，弱化實際的地方和小草聯盟，這才是民眾黨高層的手段，唯一就是確保未來的黨主席和這些「高幹」的薪資和權利分配。

吳靜怡提到，民眾黨內部的內鬥，要殲滅的，就是那些對高層領高薪又無作用力有意見的人，恐怕派系只有「雙北派」、「地方派」了，要用鄉村包圍城市來拯救民眾黨，小草們，簡直太單純了。

吳靜怡諷刺，如果黨代表們只是票選民眾黨中央委員的投票機器，那麼那些該賺的賺完，民眾黨一定會被放倒。她也直言「一個解決不了自家問題的政黨，又要如何帶領民眾走上街頭呢？」

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