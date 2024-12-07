鄭天財稱戒嚴是為保護台灣 黃暐瀚批：怎麼面對台灣人民？

立法院院會昨爆發朝野衝突，國民黨立委鄭天財卻稱「戒嚴是為了保護台灣」，還被控推倒民進黨立委邱議瑩。圖為立委鄭天財質詢。（資料照）

2024/12/07 11:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕「戒嚴」話題近日引發外界熱議，立法院院會昨爆發朝野衝突，國民黨立委鄭天財稱「戒嚴是為了保護台灣」，還被控推倒民進黨立委邱議瑩。媒體人黃暐瀚在發文時直言「在立院公然講戒嚴是為了保護台灣，還推打女性立委的政黨，該怎麼面對台灣人民？」

昨日立法院院會又爆發朝野衝突，國民黨立委鄭天財不僅被控推倒民進黨立委邱議瑩，鄭天財還宣稱，民國38年國民黨從大陸撤退到台灣，國民黨為了保護台灣所以實施戒嚴，並稱如果說現在中共攻打台灣，執政的民進黨也會實施戒嚴，為了保護自己的國家，任何國家都會實施戒嚴。

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黃暐瀚則發文評論「民主，不走回頭路！」、「針對戒嚴議題，賴清德總統趁著帛琉記者會的機會，公開嚴正的說：『現在民主已經是台灣人DNA，是台灣立足世界的品牌，大家要記住歷史教訓，過去的威權錯誤不能夠重蹈覆轍，民主台灣絕對不能也不會走回頭路』」。

黃暐瀚強調「身兼黨主席，賴總統已經展現了態度，在立院公然講戒嚴是為了保護台灣，還推打女性立委的政黨，該怎麼面對台灣人民？」、「尤其是深受台灣戒嚴38年，失去言論自由、人身自由甚至寶貴生命的國人及其家屬？」他在文末也再次重申「一樣的標準，請拿出態度來」。

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