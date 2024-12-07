共軍核彈頭估2030年破千枚 學者董慧明：美國強化核嚇阻

圖為中國去年建政70週年閱兵，解放軍東風41洲際戰略核導彈首次亮相。（美聯社資料照）

2024/12/07 07:33

〔記者鍾麗華／台北報導〕國防大學中共軍事事務研究所副教授董慧明指出，美國及其盟友積極防備解放軍核威懾能力，預估中共核彈頭數量將於2030年突破1000枚。解放軍核威懾能力的提升已對全球戰略穩定產生實質衝擊，此將促使美國加速戰略武器現代化，並強化核嚇阻態勢。

董慧明在陸委會的「大陸與兩岸情勢簡報」撰文指出，中共正加速推進核威懾能力現代化，在「核三位一體」架構下，以海軍、空軍、火箭軍為主要戰力，持續強化核打擊能力。其核戰略理念已由單純的核報復威懾轉向多層次、動態化的核威懾策略，展現更具彈性的核力量運用方針。

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解放軍戰略飛彈運用以東風-41型洲際彈道飛彈為代表，結合固定井式、公路與鐵路機動等多元部署形式，大幅提升核打擊的靈活性與可靠性。094B 型核潛艦在降噪技術與攜彈量的進步，強化海基核威懾效能。

風-51洲際彈道飛彈、096 型核潛艦及轟-20戰略轟炸機等新型武器系統的研發，將為解放軍提供更先進的核打擊平台。這些系統在射程、匿蹤與突防能力等方面皆有重大突破，顯示中共持續提升核威懾能力的決心。

董慧明指出，截至2023年5月，中共解放軍擁有超過500枚可使用的核彈頭，並且加速擴充核武器庫存，預估至2030年將擁有超過 1000枚可作戰核彈頭。美方認為，這種擴張態勢已遠超越最低威懾需求，為區域戰略平衡帶來不確定性，美國及其盟友積極防備解放軍核威懾能力。

國際間普遍認為，解放軍核威懾能力的提升已對全球戰略穩定產生實質衝擊。此將促使美國加速戰略武器現代化，並強化核嚇阻態勢。另一方面，區域國家間亦將積極調整防衛戰略，推動加強軍事聯防合作。未來區域安全格局將更趨複雜，國際社會需在維護戰略利益與促進區域穩定間尋求平衡。

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