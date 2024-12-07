立院衝突》黃捷酸穿著暴露 陳玉珍回擊：衣服被扯破還霸凌

立法院國民黨團6日突於院會變更議程，將「公職人員選舉罷免法」罷免連署需附身分證影本一案列為討論事項第一案，藍綠立委隨即爆發衝突。民進黨立委以尖叫雞反制陳玉珍。（記者劉信德攝）

2024/12/07 00:02

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會6日因國民黨團在討論事項時提出變更議程，將第一案改為「選罷法」，朝野爆發肢體衝突。民進黨立委黃捷直播批陳玉珍穿著暴露、超噁；陳玉珍回嗆，黃捷把她衣服扯破還攻擊、霸凌受害者，她不能接受。

根據「加開零食會」直播內容顯示，黃捷直呼：「陳玉珍不要這麼暴露好嗎？超噁的，完全不想看好嗎？」旁邊民進黨女立委則指陳玉珍外套裡只有穿黑色胸罩。

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陳玉珍自錄影片回擊，「我整件衣服都被扯破了好嗎？」院會結束後，她到立法院外去受訪時還有給大家看到她的衣服都被扯破了，「把人家的衣服扯破還攻擊我們這種受害者，還霸凌受害者，真是不能接受」。

而對於民進黨立委吳沛憶也分享影片指陳玉珍「脫衣求碰瓷」，如果被洗成是民進黨男委員把衣服扯掉，一定會被說是性騷。

陳玉珍則反駁說，當時民進黨立委說她打人，惡人先告狀，她拉出裡面被撕破的襯衫回嗆，是誰撕破她的衣服？吳沛憶太不了解她的個性或者是硬要栽贓，她從來不會去說誰性騷擾，因為她覺得上戰場就是不分男女，如果沒有上戰場的準備，就不要站上來。吳沛憶不敢上戰場，只會在旁邊會嘴炮，這種貨色要怎麼抗中保台呢？

陳玉珍還去吳沛憶臉書影評下留言：「如果我裡面沒有穿襯衫，我辭職下台，如果我裡面有穿襯衫，你吳沛憶辭職下台？！做一個國會議員，可以信口開河嗎？」

陳玉珍說，大家如果仔細去看看影片，她一直把外套裡的襯衫手袖捲起來，捲到外套外面，證明她是有穿襯衫的，「我可以被打死，但是不能接受被栽贓，士可殺不可辱」。

國民黨立委陳玉珍自拍影片回擊民進黨立委黃捷、吳沛憶。（陳玉珍提供）

國民黨立委翁曉玲與民進黨立委陳瑩拉扯衝突。（記者劉信德攝）

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