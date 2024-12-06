接力護台灣！徒步團抵新竹 高唱「台灣尚勇」應援

「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團今天傍晚抵達新竹市火車站，大家唱起「台灣尚勇」應援歌曲迎接。（記者洪美秀攝）

2024/12/06 20:35

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市信賴台灣之友會、新竹台派和清華大學學生、罷免高虹安團體等今天響應台灣黑熊學院「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步活動，從香山車站走到新竹車站，長長人龍接力護台灣。

黑熊學院發起「接力護台灣」，今天下午來到新竹市香山車站，新竹市信賴台灣之友會祕書長李妍慧、理事長吳國治和數百名成員迎接徒步團，擊掌與陪走到新竹火車站，10公里路程都有新竹人應援響應，展現台派站出來的決心。

請繼續往下閱讀...

李妍慧說，會響應「接力護台灣」行動，就是要向世界及中國表態台灣大多數人都願意站出來，也絕不會投降，呼應黑熊學院「主站不主跪」精神，透過全台徒步團宣講，要集結大家的信心與團結力量，並接力護台灣、傳達民主薪火。

4日才抗議馬英九中國生到清華大學密室交流的清大學生，今天也站出來，表達清大學生堅決反對共青團在清大進行不透明、不公開且具有統戰意味的活動，站出來參與接力護台灣行動，是要展現台灣民主的堅定立場。

新竹台派也開出「台灣尚勇」大型應援車輛在市區讚聲，傍晚集結在新竹火車站前，透過應援歌曲「台灣尚勇」，向市民及來往的旅客表達台灣不會投降，台灣人民會勇敢站出來護台灣，絕不會向中國及中共低頭，不少學生及在地青年也加入應援活動，整個新竹車站滿滿應援人潮。

徒步團最後呼口號，往竹北站徒步前進。「台灣主站派．接力護台灣」徒步活動11月30日從高雄美麗島出發，將用9天時間徒步接力到台北，總里程380公里。

台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團今天傍晚抵達新竹市香山車站。（記者洪美秀攝）

「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團抵達新竹市，數百人龍陪走10公里。（記者洪美秀攝）

「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團今晚抵達新竹市火車站。（記者洪美秀攝）

新竹隊擊掌歡迎「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團。（記者洪美秀攝）

新竹隊擊掌歡迎「台灣主站派、接力護台灣」全台徒步團。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法