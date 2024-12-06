桃園海砂屋自治條例草案送議會 符合規定提供20萬自拆獎金

桃園市政府訂定海砂屋自治條例，自拆可獲廿萬元獎金，圖為桃園正光花園新城，為桃園歷史悠久的海砂屋。（記者謝武雄攝）

2024/12/06 19:56

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第3屆第12次臨時會今天舉行預備會議，本次臨時會主要討論市府自治條例三讀議案，其中桃園市高氯離子鋼筋混凝土建築物（海砂屋）處理自治條例草案，明訂海砂屋若達拆除標準而自行拆除每戶補助20萬元，限期拆除而未拆除者，可處3至6萬元罰鍰，必要時可連續處罰、斷水斷電。

桃園市高氯離子鋼筋混凝土建築物處理自治條例草案，於10月16日市政會議通過，針對1995年1月28日前依建築法申報施工勘驗建築物，未來議會審查通過後，報行政院核定後由法務局公告實施。

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建築管理處長莊敬權表示，以往海砂屋鑑定報告只有敘明是否為海砂屋，並沒有拆除建議，而自治條例明訂，海砂屋分成須補強或須拆除二大類；須拆除建物如果每立方公尺氯離子含量達1公斤以上，或0.6公斤以上但耐震能力不符合規定者，都必須「停止使用」，如果「停止使用」建物如果出現嚴重裂縫、倒塌等情況達到一定標準，則會限期拆除。

莊敬權表示，若發生4級以上地震，「停止使用」建物須於1個月內重新鑑定，若損害達到一定標準也會限期拆除，限期拆除案件未如期拆除，可處3到6萬元罰鍰，嚴重者可連續處罰並斷水、斷電，另「停止使用」建物仍繼續使用，或於4級地震發生後未依規定重新鑑定，可處5000元到6萬元罰鍰，嚴重者連續處可連續處罰並斷水、斷電；只要是須拆除案件自行拆除者，每戶可補助20萬元，海砂屋重建期間可依法安置或租金補貼。

另自治條例也規定，建物若出現白華、析晶、鋼筋腐蝕、混凝土剝落情況，所有權人有責任委託公正單位鑑定並送市府核備；莊敬權也建議，海砂屋社區若要辦理都更可提出鑑定，如此拆除過程中可多一筆自拆獎金。

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