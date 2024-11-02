柯文哲延押黃國昌嗆綠營將司法政治工具化 網：花蓮王的吉娃娃

民眾黨立委黃國昌。（資料照）

2024/11/02 11:45

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨主席柯文哲涉京華城案遭羈押禁見，台北地院昨裁定延押2個月，民眾黨對此表達遺憾和憤怒，並稱支持辯護律師團依法為柯文哲提出抗告，民眾黨立委黃國昌在臉書PO文怒批，賴清德政府上任不到半年，沒繳出什麼執政成績單，卻已將司法的政治工具化。許多網友到黃國昌貼文下方留言洗臉：「法學博士說延押荒謬比較荒謬。」

黃國昌在臉書PO文表示，對根本不可能逃亡的柯文哲，以有逃亡之虞為理由，裁定延長羈押，已經夠荒謬了，結果，真正落跑的是民進黨自家權貴陳啟昱，對，就是那個綠能貪腐弊案叢生，卻被無保請回的菊系大將陳啟昱，賴清德政府上任不到半年，沒繳出什麼執政成績單，卻已將司法的政治工具化，玩得爐火純青。

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有網友看到貼文後紛紛留言「法學博士說延押荒謬比較荒謬」、「花蓮王的吉娃娃」、「每個會逃亡的人都說我不會逃亡啊，笑死」、「怎麼沒有咆哮」、「其實水果趕快回來，就可以證明阿北的清白了」、「橘子快回來救救阿貝啊」、「主席之位越來越近了，恭喜～」。

網友們在臉書大酸黃國昌。（圖擷取自臉書）

網友們在臉書大酸黃國昌。（圖擷取自臉書）

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