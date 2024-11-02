與新加坡並列 台灣連4屆獲「亞洲公益指數」表現最佳

2024 年「亞洲公益指數」日前公布評估報告，內政部今（2日）表示，台灣社會團體在公益領域的卓越表現，與新加坡並列「表現最佳」，台灣更連續4屆獲得「表現最佳」的肯定。（圖擷取自Doing Good Index官網）

2024/11/02 09:41

〔記者李文馨／台北報導〕2024年「亞洲公益指數」日前公布評估報告，內政部今（2日）表示，台灣社會團體在公益領域的卓越表現，與新加坡並列「表現最佳」，台灣更連續4屆獲得「表現最佳」的肯定；內政部將於11月6日舉行表揚大會，得獎單位包括「台灣全民食物銀行協會」以及「全國律師聯合會」，盼強化民間團體的交流。

內政部說明，「亞洲公益指數（Doing Good Index, DGI）」由監管機制、財稅政策、生態系統、政府採購等4個分項指標組成，主要針對亞洲17個經濟體的公益組織、慈善事業發展進行評估；2024年評估報告中，肯定台灣社會部門與監管法規相對成熟，與社會領域相關的法律規範較易於理解及執行，政府亦提供激勵措施，鼓勵社會發展組織共同參與公共事務，社會部門也是台灣社會重要的核心力量。

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內政部表示，民間團體在社會公益中的角色舉足輕重，對於政府政策推動更是不可或缺的夥伴，截至今年9月底，全國性社會團體已達2萬4829家，顯示社會公益氛圍日益濃厚，人民參與公共事務的意願大幅增長，未來將持續以建立一個更加開放的公民社會環境而努力。

內政部提到，為感謝社會團體投入公益服務，內政部將於11月6日舉辦「113年全國性社會團體公益貢獻獎及績優職業團體表揚大會」，並同步舉辦「2024亞洲公益指數調查發布與世代對話論壇」，邀請專家學者與業界領袖共同交流，增進對公民社會的理解，探索如何深化公益實踐。

內政部指出，得獎單位包括獲頒金質獎的「台灣全民食物銀行協會」，該協會喚醒社會對剩食議題的重視，將食物資源提供給中小型社福機構，深入偏鄉地區與需要的家庭；同時也推動「台灣油芒復耕計畫」，與原鄉學校攜手合作食農教育。

內政部續指，「全國律師聯合會」則獲得績優職業團體殊榮，該會多年致力於保障人權、推動法律制度革新，並透過律師人才培育提升服務品質，積極參與國際活動，讓台灣的法律專業受到國際肯定。

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