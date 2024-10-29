核電人才恐斷層 卓榮泰：全力留下核三廠工程師

行政院長卓榮泰說，目前核三廠工程人員不僅要處理核後端，也要接續研究未來先進技術，政府會全力留下這些人才。（記者劉信德攝）

2024/10/29 19:38

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長卓榮泰今（29）日於立法院院會報告時說，政府對新核能技術的態度保持開放，同時也責成經濟部及台電公司研擬核電部門留才計畫。國民黨立委林德福質詢時關切，國內若不繼續發展核電，核能人才恐會有斷層問題；卓榮泰說，目前核三廠工程人員，不僅要處理核後端，也要接續研究未來先進技術，政府會全力把這些人留置下來。

立法院會今天邀卓榮泰率同相關部會首長列席，提出政府能源配比及電價政策專案報告，備質詢。林德福質詢指出，國際原子能總署強調，世界需要核電來減少碳排放，但賴政府卻不願意調整非核家園的能源政策，他認為2050年減碳目標將難以達成，加上天然氣發電比例過高，電價容易受到國際形勢的影響，且要面對缺電風險。

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卓榮泰說，政府不會沒有看到國際情勢，現在台灣有兩條路線，首先，傳統的核電在「核管法」法令下，明年核三廠二號機必須要除役；未來的新核能技術，現在無法去預測發展的速度跟方向，但是政府採取絕對開放的態度，也願意學習與討論。

林德福續指，非核家園推動以後，也讓核電人才浮現培育危機，現階段核電與未來20、30年的技術會不同，政府有必要持續投入核電研究，未來可能需要用核電，國內如果不繼續發展核電，核能人才恐會有斷層問題。

卓榮泰答詢時說，很佩服林德福的建議跟看法，日前核三廠有經驗的工程人員，不僅要處理核後端問題，也要接續研究可能的先進技術，甚至是未來國內各種變化的可能，政府全力把這些人留置下來。

林德福也建議說，他有去參觀過「儲能器」相關廠商，住家、大樓都可以使用，可以在晚上離峰時間儲能，隔天白天就能使用，經濟部與行政院應該做相關研究。經濟部長郭智輝說，這部分經濟部都在進行中；卓榮泰回應，在先進儲能方面，行政院會全力推動。

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