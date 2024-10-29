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    邢泰釗查北檢「偵查洩密」 黃國昌嗆「打假球」：做媒體公關

    民眾黨立委黃國昌（右三）今諷刺說，邢泰釗就是在打假球、做媒體公關，新聞標題下得好像檢察總長很神勇。圖為民眾黨政策會29日「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」民調發布會。（記者廖振輝攝）

    民眾黨立委黃國昌（右三）今諷刺說，邢泰釗就是在打假球、做媒體公關，新聞標題下得好像檢察總長很神勇。圖為民眾黨政策會29日「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」民調發布會。（記者廖振輝攝）

    2024/10/29 13:07

    〔記者林哲遠／台北報導〕台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉京華城案，期間有媒體揭露偵查進度，遭疑違反偵查不公開，最高檢察署檢察總長邢泰釗上週下令將立法院及媒體相關報導資料，發交高檢署查明事實真相。對此，民眾黨立委黃國昌今日諷刺，邢泰釗就是在打假球、做媒體公關，新聞標題下得相當聳動好像檢察總長很神勇。

    近日多位立委在立法院司法委員會質詢時認為，司法機關偵辦柯文哲涉圖利案，疑有違反偵查不公開情事；最高檢察署檢察總長邢泰釗昨表示，偵查不公開是辦理刑事案件相關人員的基本倫理與道德，也是法律責任，最高檢察署已於10月25日，將立法院及媒體相關報導資料，發交高檢署「偵查不公開檢討小組會議」依法查明事實真相。

    黃國昌表示，邢泰釗在做的事情就是在打假球、做媒體公關，司法線的媒體大家都很買單，下的新聞標題相當聳動像是「檢察總長出手了」等，好像檢察總長很神勇。不過，邢泰釗是今天才知道這件事嗎，這麼這麼會演？

    黃國昌質疑，邢泰釗在立法院司法委員會備詢時，被問到檢媒一體的亂象、偵查不公開等問題時，邢閃躲、顧左右而言他，現在卻突然醒來了，要出手查？這是在做什麼媒體公關。

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