中央總預算未過關 鍾東錦：大人應該站出來

中央總預算未過關，民進黨苗栗縣議員陳光軒（左）定期會中請苗栗縣長鍾東錦說句公道話，呼籲兩位縣籍立委盡快通過總預算，；鍾東錦回應，他無此本事，希望大人應該站出來化解。（記者張勳騰攝）

2024/10/29 13:13

〔記者張勳騰／苗栗報導〕民進黨苗栗縣議員陳光軒今（29）日在苗栗縣議會定期大會中，針對中央總預算未過關，質詢請苗栗縣長鍾東錦站在苗栗縣父母官角度說句公道話，籲請兩位縣籍立委盡快讓總預算過關；鍾東錦回應，他無此本事，既然衝突了，大人應該站出來，有高度的唯一只有總統能調解院際之爭。

陳光軒指出，目前苗栗縣財政趨於穩定，近年來苗栗的總預算仰賴中央支援非常多，近二週來，中央官員包括行政院長卓榮泰都相繼來苗栗視察，地方各級民代包括縣長都殷殷期盼各項建設向中央爭取，而行政院也非常願意來支持苗栗縣各項建設。

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陳光軒表示，行政院的總預算若沒有通過，像地方重大建設，要有規劃費，已核定的建設，若中央經費無法下來，都會影響明年縣政推動；過去苗栗財政困難，中央不分藍綠給苗栗縣很多資源，如今中央總預算遲未過關，他要請縣長鍾東錦說句公道話，因兩位國民黨籍區域立委，都是鍾縣長輔選有成而當選，請鍾呼籲兩位立委，盡快讓總預算案過關，讓苗栗縣的財政得到紓解，拿到重大建設經費及相關補助得到中央的奧援。

鍾東錦回應，立法院的問題，他不方便置喙太多，但每個黨派都有政治考量及智慧，相信賴清德總統也有智慧去化解，立法及行政院爭議，本來總統就有立場、權力及義務去調解，而總預算3兆多，為了20多億僵持不下，也不是好方法。

鍾東錦說，中央總預算不過，國家也不會停擺，我國和美國設計不太一樣，相對苗縣府也不會停擺，照常可以進行，了不起按去年預算數去執行，沒有陳講的這麼嚴重，任何補助及公教人員薪水都不會少。

鍾東錦強調，希望政治在和解氛圍下大家儘量和諧，大家要的是國泰民安，而不是四處煙火，政治及國家也好，任何鄉親都希望穩定過日子，如果一直衝突當中並不是好事，他沒有幫誰講話，但這是他的內心話。

陳光軒仍希望鍾東錦站在苗栗縣父母官的角度，盡一切可能和兩立委溝通，讓總預算過關。鍾回說，他無此本事，也沒這麼重要，前總統陳水扁曾講過，「政治是衝突、妥協、妥協、衝突」，既然衝突了，大人應該站出來，有高度的唯一只有總統能調解院際之爭。

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