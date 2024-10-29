王鴻薇質疑陳駿季列被告應停職 卓榮泰：妳我都被列被告過

國民黨立委王鴻薇今日質詢時，指控農業部長陳駿季昨因超思蛋案被列為被告約談，可以利用職務輕易湮滅證據，應該停職接受調查。（記者劉信德攝）

2024/10/29 11:40

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委王鴻薇今（29）日質詢時，指控農業部長陳駿季昨（28）因超思蛋案被列為被告約談，可以利用職務輕易湮滅證據，應該停職接受調查。對此，行政院長卓榮泰回應，「委員，我們在政壇這麼多年，妳我都被列為被告過」，只要有人告就會列被告，這不是起訴的問題。

農業部長陳駿季昨因超思與亮采進口蛋案，昨日上午以被告身分同前農業部長陳吉仲、前中央畜產會董事長林聰賢被北檢約談，3人偵訊約2小時後請回。

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王鴻薇今上午總質詢時質疑，監察院調查報告顯示，超思弊案浪費政府超過5億元之多，也對農業部提出糾正，陳駿季以被告身分被北檢傳喚，以北檢正在偵辦超思弊案的狀況，陳駿季還有部長身分，「可以輕易去湮滅證據」，是不是應該停職接受調查？

王質疑，陳駿季過去多次背書，稱超思不是一人公司、沒有問題，但現在卻以被告身分被調查，如果卓榮泰還要繼續背書，未來會被追究政治責任。

對此，卓榮泰回應表示，任何一個人去告都可能成為被告，被告不是自己選擇的，而此案已在法院當中，就應讓他充分清楚說明。

卓榮泰也直言，「委員，我們在政壇這麼多年，妳我都曾經被列為被告過，只要有人告我們就會被列被告，這不是起訴的問題」。這番回應似乎也出乎王鴻薇意料，守不住嘴角微笑表示「我是被你們（時任賴清德競選總幹事）潘孟安告誹謗」，放棄這波攻防。

此前，王鴻薇質疑總統府秘書長潘孟安擔任總統賴清德競選總幹事時，住綠能廠商豪宅，被潘孟安提告求償，北院7月23日判決王鴻薇支付潘孟安新台幣50萬元及移除社群文章，全案可上訴。

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