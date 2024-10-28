藍委稱無遵守憲判義務 綠營：立委職權來自憲法要求請辭

民進黨立院黨團28日召開輿情回應記者會。（記者方賓照攝）

2024/10/28 16:29

〔記者謝君臨／台北報導〕憲法法庭25日判決「國會擴權法案」大部分條文違憲，國民黨立委翁曉玲卻聲稱，立院沒有遵守憲法法庭判決、釋憲案的義務。對此，民進黨團今（28）日強調，國民黨立委如果不打算遵守憲法，請立即辭去立委，立委的職權來自於憲法，不打算遵守憲法的立委，憑什麼繼續擁有立委的權力。

立法院國民黨團、民眾黨團今年5月聯手通過國會擴權法案修法，立院民進黨團、行政院、總統賴清德及監察院認為有違憲之虞，先後聲請釋憲及暫時處分。憲法法庭7月裁準暫時處分，日前再做出釋憲判決，指明大部分條文違憲，引發在野黨強烈抨擊。翁曉玲更指若依大法官邏輯，立院也沒有遵守憲判的義務。

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民進黨團今舉行輿情回應記者會，並針對釋憲判決提出5項主張，包括：即刻停止詆毀大法官；依釋憲結果即日啟動相關人事同意權審查；終止被宣告違憲的立院調閱小組及其調閱項目；憲法訴訟法修法應停止，若要審議應在合憲範圍內進行；即刻就大法官釋憲的方向及指引，啟動「立法院職權行使法」修法。

民進黨團幹事長吳思瑤強調，憲法是用來維護，不是違逆。立委在2月1日宣誓就職，誓詞是「余誓以至誠，恪遵憲法，效忠國家，代表人民依法行使職權」，非常遺憾國民黨曲解憲判字第9號判決。

對於民眾黨團總召黃國昌說，釋憲結果讓立院變成沒有牙齒的老虎，吳思瑤則認為，大法官是說立院擁有權力、但不能濫權，擁有權力、但要權責相符，立院不是沒有牙齒的老虎，是不能成為到處亂咬人的瘋狗。她也說，民進黨願和藍白合作，把違憲法案修成合憲、合法、合規的法案，立院不應成為違憲立院。

民進黨團書記長蔡易餘說，憲判字第9號判決扣緊「權力分立、責任政治、對憲法的忠誠義務」精神，基於權力分立，立院權力不能凌駕行政院、監察院、司法院。他並引用憲法第78條、憲法第171條及憲法第173條指出，大法官解釋憲法，就等同於憲法，所有人都應依據憲法、遵守憲法。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，如果不打算遵守憲法，他建議就辭去立委。立委職權來自憲法，不打算遵守憲法的立委，憑什麼繼續執行立委的工作，並擁有立委的權力。當立委公然說沒有遵守憲法的義務，等於不願意對中華民國憲政體制忠誠，「守憲不是自助餐，喜歡的就遵守，不喜歡就可以不遵守。」

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