京華城停工憂公安？ 議員籲比照大巨蛋停工前先設公安小組

北市議員陳賢蔚（右）表示，市府在勒令大巨蛋全區停工前就成立公安體檢小組，京華城案也可成立體檢小組。（圖擷自北市議會直播）

2024/10/28 15:54

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市京華城改建京華廣場爆發容積率弊案，是否停工引關注，台北市長蔣萬安今表示，一定會邀請相關專業人士、四大技師公會開會提供建議。北市議員陳賢蔚以大巨蛋停工為例，市府在勒令全區停工前就成立公安體檢小組，他認為市府可評估京華城是否也需要公安小組因應、對基地安全通盤檢討。

陳賢蔚今在北市議會工務部門質詢提到，違法的容積終究是要吐回來的，市府要提早因應，這叫做料敵從寬，禦敵從嚴。他認為現階段法院還未判決，不會有建商願意接受市府停工的建議自斷手腳。他表示，市府希望京華城立即停工，但也有很多人擔憂公安問題，蔣萬安今天也表示要邀請四大技師公會討論。

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陳賢蔚說，有一派說法是京華城只要蓋完一樓，就不會影響台鐵、高鐵安全，但也有一派說法認為要蓋到14樓基地才穩定，兩者相差甚遠，讓市民不解到底要蓋到幾樓。他以大巨蛋停工為例，市府在2015年5月勒令全區停工前，2月就成立公安體檢小組。

陳賢蔚關心，市府是否已對京華城沙盤推演，假設真的必須在半年內勒停，到底要蓋到1層還是14層，有沒有要成立公安小組？他建議市府盡快成立公安體檢小組，針對基地安全通盤檢討。

建管處長虞積學表示，10月24日已找相關公會、專家學者開會，若停止施工，可能造成公共安全問題，申請人主張蓋到14樓才足夠。至於是否同意蓋到14樓或1樓，後續會找專家學者研究。

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