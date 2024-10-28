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    台助聖文森建急重症醫院 林佳龍出席動土支持友邦實質發展

    外交部長林佳龍出席「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，並表示台灣會秉持「價值外交」目標，支持友邦的長期、實質發展。（圖擷取自林佳龍臉書）

    外交部長林佳龍出席「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，並表示台灣會秉持「價值外交」目標，支持友邦的長期、實質發展。（圖擷取自林佳龍臉書）

    2024/10/28 11:31

    〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍於當地時間26日下午抵達出訪行程第二站聖文森及格瑞那丁，在晉見聖國總督朵根後，出席「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，並表示台灣會秉持「價值外交」目標，支持友邦的長期、實質發展。

    聖文森長年遭受颶風、洪水、地震、海嘯等天災影響，台灣近年也積極協助聖文森建置公衛醫療緊急應變團隊，盼強化整體災難應變體系。台灣駐聖國大使范惠君今年7月代表政府出席台灣協助聖國政府興建「阿諾斯谷（Arnos Vale）急重症醫院」的工程合作備忘錄簽署典禮，見證龔薩福與海外工程公司（OECC）簽署備忘錄。

    林佳龍在當地時間26日傍晚與聖國總理龔薩福共同主持「阿諾斯谷急重症醫院」動土典禮，並指出，「這是一項非常有意義的建設」，將運用在地建築材料、人力，以及品質保證的台灣團隊OECC，並在未來創造聖國許多就業機會。

    林佳龍進一步表示，台灣與聖文森兩國共享自由、民主與人權的價值，未來兩國將繼續相互扶持、深化各領域的合作，台灣也會秉持「價值外交」的目標，支持友邦長期、實質的發展，繼續和國際民主夥伴攜手合作。

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