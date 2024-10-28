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    藍營五姝要不到質詢資料嗆高市府「黑箱」 綠營：索資需精準、技巧

    高市議會藍營五姝嗆高市府黑箱，議員依規定索取資料、市府老是擺爛、甚至造假？（記者王榮祥攝）

    高市議會藍營五姝嗆高市府黑箱，議員依規定索取資料、市府老是擺爛、甚至造假？（記者王榮祥攝）

    2024/10/28 11:21

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會國民黨團今控訴高雄市政府「黑箱」，為了質詢要資料，陳其邁團隊卻擺爛、裝死！甚至提供疑似造假資料？民進黨團則認為，問政索資天經地義沒錯，但需要精準、要有技巧，才能問到真正需要的資料。

    高市議會國民黨團今由總召黃香菽領軍，偕同陳麗娜、邱于軒、白喬茵、許采蓁等議員，公開批判高市府閃躲議會監督，議員要資料釐清市政疑慮，陳其邁團隊卻老是拖延、給一部分，甚至提供疑似造假的資料與數據。

    藍營舉例，包括市立大同醫院委外案、國賓飯店容積率、橘色惡魔活動費用、演唱會場地租金與公關票去向等，相關局處屢屢以各種理由拖延，或者只提供少部分資料，以橘色惡魔來說，一筆多達3百萬元的活動項目，最終明細卻僅有20多萬元？中間差距令人起疑？演唱會公關票去向也是問了快一年無下文。

    民進黨團書記長湯詠瑜則認為，問政索資天經地義，但也需要精準、技巧，跟局處索取資料時需提供比較準確的議題或方向，取得的資訊才比較可能與質詢議題貼近，她同時提醒索資還是要有點「技巧」。

    民進黨市議員邱俊憲說，站在議會共同監督立場，對於藍營的質疑表示尊重，但過多臆測、或者指控違法？建議要有很明確的證據。

    高市府表示，針對議員索資，提供資料均以公開為原則，能提供者均會盡量提供，若涉及政府資訊公開法及個人資料保護法、或其他法律規定之限制事項，則依其規定辦理。

    市府強調尊重議員問政，對於議員索資，各縣市均針對議員索資訂有相關規範，高市府亦訂有「本府所屬各機關提供本市議員資料參考指引」供本府各機關辦理議員基於問政資料需要向機關調取資料之用，而該規定均符合政府資訊公開法等相關規定。

    高市議會民進黨團書記長湯詠瑜認為，跟市府要資料要有點技巧、要精準。（記者王榮祥攝）

    高市議會民進黨團書記長湯詠瑜認為，跟市府要資料要有點技巧、要精準。（記者王榮祥攝）

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