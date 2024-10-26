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    登革熱罰單未強制執行雇員被起訴 南市衛生局說明了

    南市衛生局呼籲民眾投入登革熱防疫，首要清除病媒蚊孳生源。（南市衛生局提供）

    南市衛生局呼籲民眾投入登革熱防疫，首要清除病媒蚊孳生源。（南市衛生局提供）

    2024/10/26 18:49

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    獨家》7年7成登革熱罰單未強制執行 南檢起訴台南衛生局彭姓雇員

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於7年來有500多張罰單，超過7成沒在期限內強制執行，彭姓約聘雇員遭檢方起訴一事，南市衛生局今（26日）表示，自去年初得知彭員未積極催繳等情事，立即啟動3大行動全力追回損失，即時止損全力追回，全面逐筆清查各年度罰鍰案件執行進度，將前未移送行政執行的案件全數完成移送，全力追回近百萬損失。

    衛生局表示，檢討相關人員疏失，即刻將彭姓約用人員調離現職，並全面調查釐清相關人員違失及主管人員督導責任，按違失情節及歸責程度移送考績會懲處，另針對文書登載不實部分，政風室第一時間即啟動調查，並主動將調查結果移送廉政署偵辦。

    衛生局表示，多重機制嚴格控管，重新擬訂各階段內控項目，嚴格控管罰鍰案件催收及移送執行進度，並增設外部定期抽核程序，藉由多重檢核機制，確保罰鍰案件積極收繳，以維護市府權益。後續則已將彭姓約用人員解僱，全案地檢署已偵查終結，針對該員登載不實文書部分已依法提起公訴，全案進入司法審理階段。

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