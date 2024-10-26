國會擴權釋憲後 卓榮泰、傅崐萁花蓮同框互動冷

全國環保志工群英會，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨立院總召傅崐萁在舞台右邊，行政院長卓榮泰、環境部長彭啟明在舞台左邊。（記者花孟璟攝）

2024/10/26 13:12

〔記者花孟璟／花蓮報導〕憲法法庭昨針對國會擴權法案釋憲案，做出「2024年憲判字第9號」判決，針對藍白通過的立院職權行使法多項條文、刑法增訂藐視國會罪等，均判定違憲，藍營不滿「沒收改革成果」。今天在花蓮舉辦的全國環保志工群英會，行政院長卓榮泰、環境部長彭啟明與地主花蓮縣長徐榛蔚、立委傅崐萁僅「禮貌問候」，但幾乎沒互動。

行政院長卓榮泰今天早上搭專機到花蓮，連續趕場花蓮「全國環保志（義）工群英會開幕」、台東「花東鐵路雙軌電氣化、利吉惡地地質公園視察」，抵達花蓮縣立體育館參加志工活動。

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卓榮泰抵達環保志工全國賽場地花蓮縣立體育場後，與徐榛蔚、傅崐萁只有禮貌性握手，舞台區座位安排也是中央、地方「一邊一國」，傅徐夫妻檔座位在舞台右邊，卓榮泰、環境部長彭啟明排在左邊，現場幾乎零互動；雙方在面對媒體時，不約而同避答憲法法庭相關問題。

環境部「全國環保志工群英會全國賽」在花蓮舉辦，共有全國22縣市約2000名環保志工齊聚一堂，現場舉辦環保金頭腦、資源分類王、資源灌籃高手及新項目清掃接力賽等趣味活動，卓榮泰還在金頭腦比賽負責出題，與現場志工開心互動。

卓榮泰上台致詞時強調，行政院只要有機會，會把各種大型的活動都到花蓮舉辦，要讓全國民眾多多到花蓮來看看，也一起推動花蓮觀光，「徐縣長，我們行政院真的努力在做」。

卓榮泰也向來自全國的環保志工種子教官們致謝，他說，因應全國氣候變遷，行政院逐步落實賴總統「國家希望工程」8大施政目標，預計2030年前各部落將陸續籌入9000億元預算加速推動，環保志工們也在台灣淨零轉型的路上扮演重要角色，目前全國已有超過20萬名環保志工響應投入，感謝志工們身體力行、帶動全民淨零轉型，把多使用大眾交工具、少用一次性塑膠製品等落實到生活中，政府也在國家公共建設及民間建設，鼓勵使用綠色建材等，希望讓台灣更快達到2050淨零轉型目標。

環境部長彭啟明說，全國環保志工義工群英會今年為第12屆，這次到花蓮縣舉辦獲得縣府全力支持，目前政府為了達到淨零轉型目標，地方也要靠環保志工一起努力，希望在場2000名志工都成為環境部長的分身，共同打造更美好的台灣。

全國環保志工群英會花蓮舉行，卓榮泰與傅崐萁首次同框，不過雙方幾乎沒互動。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰今天到花蓮參加全國環保志工群英會，卓榮泰（左二黑西裝）上台時與縣長徐榛蔚、立委傅崐萁禮貌性地握手，雙方幾乎沒互動。（記者花孟璟攝）

全國環保志工群英會在花蓮舉行，來自22縣市志工聚集在花蓮縣立體育館，參加環保金頭腦、清掃接力賽等趣味活動。（記者花孟璟攝）

行政院長卓榮泰參加全國環保公群英會，還在舞台上負責「環保金頭腦」出題。（記者花孟璟攝）

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