和解起手式？民眾黨團提考試院人事審查時程 擬11/1投票表決

民眾黨團提議，16日起召開全院委員會審查考試院人事權同意權案，11月1日院會投票表決。主持院會的立法院副院長江啟臣詢問，在場立委皆未表達異議，全案順利增列討論事項，並逕付二讀，待立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商。（記者田裕華攝）

2024/10/04 12:13

〔記者陳政宇／台北報導〕第13屆考試院任期今年8月屆滿，但第14屆人事同意權案仍在立法院卡關。民眾黨團今（4）日於立法院院會提議，16日起召開全院委員會審查考試院人事權同意權案，並於11月1日院會投票表決；全案在朝野立委無異議下逕付二讀、交付協商。

總統府今年5月底公布第14屆考試院院長、副院長及7名考試委員被提名人，送交咨請立法院行使同意權，這也是賴清德就任總統後首次送交國會的憲政機關人事提名。

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民眾黨團今在立法院院會提議增列討論事項，針對總統咨請行政院行使考試院第十四屆院長、副院長及考試委員被提名人同意權案提出審查時程，定於10月14日舉行公聽會，由各黨團推薦學者專家代表7人參加，依政黨比例由國民黨團推薦3人、民進黨團3人、民眾黨團1人，各黨團審查小組委員依前述比例組成。

提案建議，10月16日、17日及21日召開全院委員會，並合併為一次會。16日上午審查院長被提名人周弘憲同意權案、下午審查副院長被提名人許舒翔同意權案，17日審查考委被提名人邱文彥、鄧家基、王秀紅、呂秋慧同意權案，21日審查考委被提名人柯麗玲、黃東益、伊萬．納威Iwan Nawi同意權案。

提案續指，16日上下午各由5位立委進行詢答，依政黨比例由國民黨團推派2人、民進黨團2人、民眾黨團1人代表進行；17日及21日每位被提名人各由3位立委進行詢答，三個黨團各推派1人代表。審查完畢後，提報11月1日院會行使同意權案投票表決。

經主持院會的立法院副院長江啟臣詢問，在場立委皆未表達異議，全案順利增列討論事項，並逕付二讀，待立法院長韓國瑜召集朝野黨團協商。

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