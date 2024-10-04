基隆下水道夠處理豪雨卻淹水 林智群：要檢討是否沒清理水溝

林智群質疑，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，不過今日仁愛區「時雨量59.5毫米」，卻依然淹水成災。（擷取自林智群臉書）

2024/10/04 00:33

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒雖然沒有直接侵襲基隆，不過夾帶的外圍環流也造成基隆及北部山區下起大雨。林智群律師在臉書發文表示，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，不過今日市區下雨最多的仁愛區是「時雨量59.5毫米」，按理說下水道應該足以處理今天的豪雨，卻依然淹水成災，讓他質疑，「當然要檢討是不是沒清理水溝」。

林智群在臉書發文表示，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，今天基隆下大雨，市區下雨最多的區域是仁愛區的「時雨量59.5毫米」，照理來說，基隆市本身的水溝（下水道）應該足以處理今天的豪雨，結果竟然積水了，讓他質疑，「那當然要檢討是不是沒清理水溝。」

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貼文一出，網友紛紛回應，「有錢放煙火，沒錢清水溝」、「終於懂了，原來送Gogoro是因為淹水時不易熄火」、「7月份時我已發現我家附近公車站前水溝蓋下面滿是污泥，下個午後雷陣雨水溝蓋上方就積水，真扯！」、「是不是人工草坪蓋住排水溝蓋啊」、「錢都拿去花在能讓市民看到的地方了吧，看不到的地方就隨便做做」。

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