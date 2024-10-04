為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    基隆下水道夠處理豪雨卻淹水 林智群：要檢討是否沒清理水溝

    林智群質疑，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，不過今日仁愛區「時雨量59.5毫米」，卻依然淹水成災。（擷取自林智群臉書）

    林智群質疑，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，不過今日仁愛區「時雨量59.5毫米」，卻依然淹水成災。（擷取自林智群臉書）

    2024/10/04 00:33

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風山陀兒雖然沒有直接侵襲基隆，不過夾帶的外圍環流也造成基隆及北部山區下起大雨。林智群律師在臉書發文表示，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，不過今日市區下雨最多的仁愛區是「時雨量59.5毫米」，按理說下水道應該足以處理今天的豪雨，卻依然淹水成災，讓他質疑，「當然要檢討是不是沒清理水溝」。

    林智群在臉書發文表示，基隆市下水道設計標準是「時雨量59毫米」，今天基隆下大雨，市區下雨最多的區域是仁愛區的「時雨量59.5毫米」，照理來說，基隆市本身的水溝（下水道）應該足以處理今天的豪雨，結果竟然積水了，讓他質疑，「那當然要檢討是不是沒清理水溝。」

    貼文一出，網友紛紛回應，「有錢放煙火，沒錢清水溝」、「終於懂了，原來送Gogoro是因為淹水時不易熄火」、「7月份時我已發現我家附近公車站前水溝蓋下面滿是污泥，下個午後雷陣雨水溝蓋上方就積水，真扯！」、「是不是人工草坪蓋住排水溝蓋啊」、「錢都拿去花在能讓市民看到的地方了吧，看不到的地方就隨便做做」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播