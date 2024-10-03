日華懇國慶祝賀團 今年將由前參議長山東昭子領軍

日華懇國慶祝賀團今年將由前參議長山東昭子領軍。（資料照，總統府提供）

2024/10/03 13:38

〔駐日特派員林翠儀／東京3日報導〕日本友台跨黨派國會議員團體「日華議員懇談會」會長、眾議員古屋圭司今天表示，由於國會將於9日解散，今年日華懇的台灣國慶祝賀團將由前參議長山東昭子率團訪台，規模雖然無法比去年大，但對於加深台日情誼不會改變。

除了疫情期間，日華懇每年都會組織跨黨派國會議員訪台參加雙十節活動，去年有超過40多人參加，由於人數眾多還需要分批前往。

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今年因為首相易人，新首相石破茂預定9日解散國會，進行眾議員改選以尋求最新民意，時間剛好在雙十節前一天，古屋表示，依規定國會解散後，他們已經失去眾議員的身分，這次沒辦法以國會議員身分訪台，不過參議員並不受影響，所以今年將由資深的參議員山東昭子代表率團前往。至於訪台祝賀團的人數，古屋表示，規模沒辦法像去年那樣數十人，但都是長年推動日台交流的議員。

對於外傳中方今年持續施壓，阻止日本國會議員參加台灣國慶，古屋表示，中方的施壓是家常便飯，他一點也不驚訝，當然也不會受影響，8日由台灣駐日代表處在東京舉辦的國慶酒會，古屋說他一定會出席。

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