怪颱攪局！前南縣議長吳健保10/3告別式 恐在風雨中進行

「山陀兒」逼近，吳健保的告別式恐在風雨中進行，現場徹夜佈置中。（記者吳俊鋒攝）

2024/10/02 22:42

〔記者吳俊鋒／台南報導〕被稱為「保二哥」的前台南縣議會吳健保9月8日病逝，享壽74歲，本週四的公祭如期舉辦，但因怪颱「山陀兒」龜速，甚至滯留，明天的告別式恐在風雨中進行；屆時賓利、勞斯萊斯，以及知名廠牌等高檔禮車多達50輛，排場盛大。

目前告別式會場正徹夜佈置中，但因山陀兒逼近，工作人員可能要在風雨中忙到明天清晨，讓祭奠儀式可以順利展開。

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颱風來襲，其實依照一開始的氣象預報，之前週四應該早已過境，但山陀兒的行徑詭異，前進速度緩慢，竟與告別式遭遇，讓治喪委員會大傷腦筋。

原本有人提議告別式是否延後，但家眷與親友分別在靈前、廟裡等擲筊請示後，決定如期舉行。

告別式將於仁德二空保華宮前舉行，家奠之後，公祭預計9點10分開始，治喪委員會全力籌辦中。

擔任治喪委員的成功里長鄭晴而說，為老議長送行的大小米柱運抵、組裝後，從崇德路尾開始，一直綿延至二空郵局，排場壯觀，各界的情義相挺，令人感動。

鄭晴而表示，因颱風來襲，基於安全考量，暫時卸下的米柱，不會再組裝回去，但會場內、外的重要佈置，正積極趕工。

鄭晴而提到，各界送來的花柱將沿路擺設，賓利、勞斯萊斯各10輛，還有高級禮車30輛，加上百人國光儀隊...等，大家全力相挺，陪伴老議長最後一程。

「山陀兒」逼近，吳健保的告別式恐在風雨中進行，現場徹夜佈置中。（記者吳俊鋒攝）

「山陀兒」逼近，吳健保的告別式恐在風雨中進行，現場徹夜佈置中。（記者吳俊鋒攝）

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