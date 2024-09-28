退出聯合國解密檔案 楊西崑提議以「中華台灣共和國」成立新國會

一九六九年姑河渠灌溉工程落成時合影，前坐左四戴黑墨鏡者為著名的非洲先生前外交部次長楊西崑。（國合會提供）

2024/09/28 16:19

〔記者蘇永耀／台北報導〕國史館本月出版前外交部次長楊西崑訪談錄，揭露1971年國府「退出」聯合國後，楊西崑希望美方幫忙說服時任總統蔣中正動用緊急權，凍結現行「憲法」成立新國會，以「中華台灣共和國」的新名義聲明與大陸完全無關。國史館長陳儀深表示，此事雖無結果，但這種跳脫框架為國謀出路，具有歷史意義。

陳儀深在楊西崑訪談錄序中表示，有「非洲先生」之稱的楊西崑於1910年出生，2000年1月辭世，在外交生涯中很早就與非洲結下不解之緣。出任駐聯合國代表團專門委員時，曾兩度擔任聯合國託管理事會西非訪問團成員，對於託管事務有深刻的了解。

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他說，楊西崑回國擔任外交部亞西司司長，更積極推動「先鋒計畫」，帶領農耕隊到非洲進行中非農技合作，協助非洲人民發展小農經濟，成功實現「外交下鄉，農業出洋」，不僅成果豐碩，也贏得了非洲國家的支持與邦誼。

陳儀深表示，楊西崑擔任南非大使10年任內，不僅贏得南非朝野對他個人的尊重與重視，也連帶提高華僑地位與白人同等待遇，強化兩國經貿與軍事交流。

除了鞏固非洲各國邦誼之外，書中揭露，楊西崑在1979年中美斷交風暴中擔任特使，銜命赴美，代表國府與美國談判，包括力促美方通過「台灣關係法」。

陳儀深並說，根據美國解密檔案，1971年10月中華民國「退出」聯合國以後，11月30日，時任外交部次長的楊西崑即與美國駐台北大使馬康衛密談，希望美方幫忙說服蔣中正動用緊急權，凍結現行「憲法」，成立新國會，以「中華台灣共和國」的新名義聲明與大陸完全無關。

此事雖無結果，但陳儀深認為，以一位外省籍菁英，在那個時代能提議這種跳脫框架的方案，為國家謀出路，饒富歷史意義。

陳儀深表示，國史館在1992年訪問楊西崑的訪談紀錄，對於楊西崑在外交工作的經歷敘述甚詳，也對各界人物多所臧否，當能使後人更加瞭解1950到1980年代台灣外交處境的艱難，當年因故未能出版，殊為可惜。

他說，楊西崑長子楊兆平有緣於2023年12月出席國史館蔣經國日記新書發表會，或許因而產生信任之感，今年1月主動與國史館聯繫同意出版，才使得這本書得以於塵封32年後問世。

陳儀深指出，楊兆平並到國史館接受他的訪問，觀察父親楊西崑從事外交工作的經歷與甘苦。陳說，楊西崑「非洲先生」、「外交先鋒」之名實至名歸，哲人日已遠，典型在夙昔，在外交上的努力與成就，值得後人永遠的懷念與尊敬。

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