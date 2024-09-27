桃園明年歲出1712億創新高 議長邱奕勝請市府爭取統籌分配稅款

桃園市議會第3屆第4次定期會開幕，議長邱奕勝致詞時要求市府持續爭取統籌分配稅款。（記者謝武雄攝）

2024/09/27 16:34

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市議會第3屆第4次定期會今天開幕，本會期要審議明年預算，明年歲出編列1712億元創新高；議長邱奕勝表示，桃園已進入建設高峰期，軌道建設就編列153億餘元，航空城建設144億餘元，桃園人口成長居六都首位，但中央統籌分配稅款及一般性補助款始終是六都最低，請市府持續爭取。

第3屆第四次定期會於今天開幕後，下週一將由市長張善政率團隊進行施政報告，隨後進行各部門工作報告、市政總質詢、明年度預算審查，定期會於12月4日閉會，隨即召開臨時會，審議市府所提的各法案、自治條例。

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邱奕勝表示，名年度預算創新高，代表桃園進入全方位建設時代，相對財務負擔越來越沈重；其中捷運綠線工程部分，也呼籲市府排除各項施工障礙，達成2030年主線通車目標，另在悠關桃園未來發展的航空城、鐵路地下化等重大建設，市府團隊也應持續不斷努力。

邱奕勝也提到，上次定期會議員關心議題，包含次醫療區調整、加速市立醫院設置、捷運車廂購置、第二行政園區、社會住宅、老舊社區都更等議題，也請市府團隊重視解決；而審計處去年總決算審核報告缺失，也請市府虛心檢討，全力改善。

桃園市議會第3屆第4次定期會開幕，本會期除市長及各部門工作報告、市政總質詢外，還要審議明年預算。（記者謝武雄攝）

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