監委巡察基隆市會晤謝國樑、童子瑋 期許罷免選務平和完成

監察委員趙永清、葉大華25日拜會基隆謝國樑市長。 （監察院提供）

2024/09/27 11:29

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院今（27）透過新聞稿指出，監察委員趙永清、葉大華25日已巡察基隆市政府並受理人民陳情，除拜訪基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳、議長童子瑋外，也指出電動機車政策缺失，並受理人民陳情實地勘查基隆東岸商場，以及選委會現場演練狀況，期許罷免案選務平和、順利完成。

監院指出，監察委員趙永清、葉大華本週三（25）巡察基隆市政府並受理人民陳情，上午先行至基隆市議會拜訪議長童子瑋，並於基隆市政府面晤基隆市長謝國樑、副市長邱佩琳，針對基隆市政建設、特殊需求弱勢兒少權益及如何加強基隆醫療社會福利資源等交換意見。

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2位監委隨後赴基隆市政府聽取市政簡報，關切社會福利綜合園區規劃進度與有無評估盤點優先納入雙老身障市民及特殊需求兒少之需求、東岸商場爭議司法訴訟處理等問題，監委期望「基隆好孕方案」能具體呈現出有助於基隆人口成長之效果。

監委葉大華也特別就基隆市政府推動「公益青年電動機車汰舊補助方案」，執行時因政策目標過多，且欠缺對於在地交通衝擊影響評估，尤其基隆市區交通動線、胃納量等有先天性限制、機車停車位一位難求下，環保局及交通局宜跨局處合作將電動機車交通衝擊影響評估納入配套措施。

此外，監委趙永清對於基隆市政府辦理罷免案選務工作，建議基隆市選舉委員會及市府落實行政中立，務請基隆市選舉委員會監察小組確實現場模擬演練，俾應變突發違規等之緊急狀況，期平和順利完成選務工作。

另，2位監委下午安排紓解民怨陳情時段，主要受理司法案件處理疑義、弱勢兒少安置處遇及違建拆除等問題，並實地前往巡察「基隆東岸立體停車場暨商場」，提醒市府務必審慎以專業及合法面向，妥適解決委託營運契約爭議，並與相關廠商及市民妥善溝通。

監察委員趙永清、葉大華25日會晤基隆市議會議長童子瑋。（監察院提供）

監察委員趙永清、葉大華25日實地巡察基隆東岸立體停車場暨商場。（監察院提供）

監察委員趙永清、葉大華25日實地巡察基隆東岸立體停車場暨商場。（監察院提供）

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