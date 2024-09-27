賴清德出席台商年會 提5大信賴產業符合地緣政治變化、民主陣營需要

賴清德總統強調5大信賴產業符合地緣政治變化、民主陣營的需要，歡迎台商回國投資。（記者葛祐豪攝）

2024/09/27 11:04

〔記者葛祐豪／高雄報導〕總統賴清德今天（27日）南下高雄參加「世界台灣商會聯合總會」第30屆年會，特別提到5大信賴產業符合地緣政治變化、民主陣營的需要，包括半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業、通訊產業，歡迎台商能回國投資。

「世界台灣商會聯合總會」第30屆年會，9月26日至28日在高雄萬豪酒店登場，有超過1300位來自各國的台灣商會代表齊聚港都；今天上午議程由台灣與帛琉簽署促進觀光聯合聲明，帛琉共和國總統惠恕仁親自到場。

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世界台灣商會聯合總會總會長李天柒指出，世總有6個洲際總會，目前分布在71國、176個地區商會，會員廠商約4萬餘家，是台灣最大的台商組織，將配合政府，爭取外交。

高雄市長陳其邁表示，台積電先進製程基地選擇高雄，10月份第三座廠將動工，將帶動南部翻轉。高雄的水、電、土地、人才都準備好了，歡迎台商投資高雄。

賴清德致詞時，感謝帛琉共和國總統惠恕仁對台灣強而有力的支持，在各種國際場合，不管遭遇多大困難，惠恕仁總統及帛琉共和國外交使節，都是為台灣發聲，捍衛台灣國際參與的權利。

賴清德也稱許世界台商總會，已經成為台灣與國際的橋樑，「人在他鄉、心在台灣，台灣發生天災或困難需要協助，台商總是義不容辭慷慨解囊」，出力出錢為台灣打拚，0403花蓮大地震就是一例。

賴清德感謝台商不僅支持台灣的國際參與，也協助台灣跟各國建立更友好的友情，這對台灣的長遠發展來講，非常重要。

賴同時提到，瑞士洛桑管理學院發表2024年世界各國的競爭年報，台灣評比為第8名，如果用人口2千萬以上的國家來比較的話，台灣已經連續4年第1名。

他說，從蔡英文總統第一屆的5+2產業創新，第二屆的6大核心產業，他看到地緣政治變化，民主陣營重新打造民主供應鏈時，台灣會有地緣政治變化所帶來的產業紅利，其中有5個會特別明顯，包括半導體、人工智慧、軍工產業、安控產業，還有下一個世代的通訊產業。

賴清德提醒台商，最近看報紙就看得出來，美台軍工產業的合作會議，及過去這1、2年來的美國政府公開聲明，或美國的軍工產業的領頭羊，來台灣協尋合作企業，就可以看得出來，「五大信賴產業都符合地緣政治變化，民主陣營的需要」，台灣位在第一島鏈的最前緣，又是堅定捍衛民主，同時台灣也是法治值得信賴的國家，他歡迎台商有機會能夠回國投資。

賴清德最後也歡迎台商可以到帛琉共和國旅遊，他擔任副總統時，曾到帛琉參加重要活動，推展台灣跟帛琉的觀光產業，帛琉是個非常美麗的國家，被國際旅遊人士評為「上帝的水族箱」。

「世界台灣商會聯合總會」第30屆年會在高雄舉行。（記者葛祐豪攝）

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