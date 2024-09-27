翁曉玲修「憲法訴訟法」提高釋憲判決門檻 今逕付二讀待協商

國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將釋憲判決同意門檻從二分之一改為三分之二。（資料照）

2024/09/27 11:27

〔記者陳政宇／台北報導〕從國會擴權到死刑釋憲案備受矚目，國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」，將釋憲判決同意門檻從二分之一改為三分之二，並列入今（27日）立法院院會報告事項。國民黨團提議逕付二讀，經會議主席、立法院長韓國瑜詢問後，現場立委皆未表達異議，本案逕付二讀並由國民黨團召集協商。

翁曉玲繼上會期提出「憲法訴訟法第四條條文修正草案」，將大法官「現有總額」比照「法定總額」為15人；本會期又提出「憲法訴訟法第三十條及第四十三條條文修正草案」，將釋憲判決同意門檻從二分之一改為三分之二。

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翁曉玲表示，憲法判決涉及人民基本權利，也涉及到國家重要機關、組織制度的變革，如果少數大法官就能夠做成這麼重要的憲法解釋，並不能夠真的反映多元意見，而提高表決門檻，代表大家是共同做成解釋，比較具有高度的民主正當性，故提案將二分之一的同意門檻提高到三分之二。

立法院會今開會，處理報告事項議程時，國民黨團提議將此案逕付二讀，並由國民黨團召集協商。韓國瑜詢問在場立委，但無人表達異議，韓便裁示本案逕付二讀並由國民黨團召集協商。

民進黨團幹事長吳思瑤會前受訪表示，本週程序委員會已將翁曉玲憲訴法提案排入院會，上會期提案嚴重影響大法官運作，如今加碼版針對員額議決提高，形同癱瘓憲法法庭；民進黨團絕對嚴陣以待，未來透過討論過程，讓社會一起關注。

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