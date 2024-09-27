一意孤行！中國經濟持續下滑 習卻砸大錢發射飛彈挑釁世界

中國25日發射一枚洲際彈道飛彈。（圖擷取自微博）

2024/09/27 09:58

〔記者蘇永耀／台北報導〕中國於25日發射一枚洲際彈道飛彈，顯露軍事威脅。但熟悉中國經濟的財經人士表示，經濟持續下行顯然沒起色的中國，竟還要發射飛彈挑釁全世界，令各界感到不解。

綜合外國媒體報導，推測可能是射程達1.4萬公里的「東風-41」飛彈。有國外學者也說，在中國與許多鄰國發生衝突的時候，「這次發射是一個強烈的信號，旨在恐嚇所有人」。

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然而，中國軍事頻道《科學知識點秀》今年6月以「一旦未來戰爭爆發，發射一枚東風41導彈，到底需要多少錢？」發表專題。內文提到一枚東風41飛彈成本高達25億美元；一枚洲際飛彈儲存在發射井中，維護正常能發射的狀態，每一年需要的維護費用，大約接近7000萬人民幣。

依據中國官方數據顯示，目前參加城鄉居民基本養老保險5.5億人，絕大部分為農民。今年4月，中國社會科學院發布《中國養老金精算報告2019~2050》，預測未來中國城鎮職工基本養老保險基金將於2035年耗盡，表示雖然2019年結餘總額為1062.9億元，但估計2028年，當期結餘可能將為負1181.3億元。

財經人士指出，今年31省城鄉居民基礎養老金，每月最低僅有人民幣103元。以東風41飛彈造價25億為例，約可提供2427萬中國百姓一個月養老金。若加上美國五角大廈估計，中國擁有大約350枚為洲際彈道飛彈，以每枚7000萬人民養護費計算，每年養護費約為245億元，至少可再提供2.3億人退休金。

財經人士表示，中國近年財政困難，內需匱乏、青年失業率激增，經濟成長率恐怕連帳面上的5%都保不住，也因此各地出現缺錢追繳30年稅款、中資企業追討員工獎金津貼、解放軍補貼無法入帳等問題，在這種窘境下，習政權居然還執意砸大錢發射飛彈挑釁全世界，引發區域不安，但更讓前景已經「躺平」的中國人，更加難有指望。

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