明年3月無劇本小規模演練 賴清德：打造跨黨派「全社會防衛韌性」

總統賴清德今天下午主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議。（總統府提供）

2024/09/26 20:59

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德今主持「全社會防衛韌性委員會」首次會議，歷時4小時討論，賴清德裁示，今年12月進行桌上兵推、明年3月舉行一次以上地方小規模演練、明年6月進行漢光演習前導演練；賴強調，這是「行動」的委員會，務必走向地方進行無劇本、小規模的各項演練，「在哪裡演練就到哪個縣市」，打造跨黨派、跨世代、跨領域的「全社會防衛韌性」。

據總統府副秘書長張惇涵轉述，賴清德在會議最後作結表示，過去8年政府已啟動盤點台灣韌性資源的工作，未來要將「全社會防衛韌性」落實到全國，讓所有國人都能夠了解、認同並參與建設台灣，成為更具韌性，更能抵禦天災、各種風險的國家。

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賴清德指出，總統府3個委員會已經開過第1次會議並凝聚初步目標，在「國家氣候變遷對策委員會」上，有共識要持續推動能源轉型，加強台灣因應極端氣候風險的調適機制，讓國家永續發展；接下來將就台灣2032年減碳的新目標，凝聚共識、尋求解方，落實執行。

在「健康台灣推動委員會」，賴清德表示，總目標是未來8年內，國人平均餘命從79歲提升到82歲，不健康年數占平均餘命的比率從10%降至8%，兒童死亡率從千分之5.3降低到千分之4以下，同時提早啟動「長照3.0」，落實醫療平權，讓人民健康、讓國家更強、讓世界擁抱台灣。

針對今天開會的「全社會防衛韌性委員會」，賴清德指出，總目標是在國家面臨災難或緊急狀況時，要能夠做到「維持政府運作」、「維持社會民生核心功能持續運作」，以及「必要時支援軍事行動」。

賴強調，凡觸及社會與民眾，都是「全社會防衛韌性」的範圍，「全社會防衛韌性委員會」是「行動的委員會」，要落實在基層、扎根在鄰里，務必走向地方進行無劇本、小規模的各項演練，不要怕麻煩，也不能夠怕挫折與檢討。未來，在哪裡演練，我們就到那個縣市去，並邀請縣市政府等地方單位參與，要打造跨黨派、跨世代、跨領域的「全社會防衛韌性」。

賴清德說明，階段性目標是在今年12月的第2次會議，進行桌上兵推；明年3月的第3次會議，將舉行一次以上的地方小規模演練；明年6月的第4次會議，將銜接漢光演習，進行前導演練，工作雖然繁重，但我們一定要扛起重擔，逐步落實各項規劃，讓台灣社會更強韌。

賴清德指出，「全社會防衛韌性委員會」也比照先前「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」的運作模式，先向行政院卓榮泰院長報告，再交付委員會討論，請副召集人暨國安會秘書長吳釗燮，擔任執行秘書的政委季連成、部長劉世芳，在往後會議緊盯政策推動進度，並協調各單位共同推行相關計畫。

張惇涵表示，會議最後身為顧問的中國佛教會理事長釋淨耀建議，實際演練時可以就火災、水災、震災或複合性災難為情境想像，來進行後續演練規劃，因此賴清德指示展開分組討論，由蕭美琴負責五大主軸中的「能源及關鍵基礎設施維運」、「資通、運輸及金融網絡安全」，潘孟安則負責「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「社福醫療及避難設施整備」。

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