酸新竹市府自吹自擂 市議員曾資程：總體競爭力退步9名

新竹市府吹噓縣市總體競爭力調查，市議員曾資程揭竹市總體競爭力較去年退步9名，雙雙退步，市府卻沾沾自喜單一指標項目，十足阿精神Q陀鳥心態。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/26 19:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天發新聞稿說，2024縣市總體競爭力調查結果，新竹市是一般縣市組第4名，其中，公共安全與消防面向是全台第一，也是全國進步最多城市。但市議員曾資程酸市府自吹自擂，臉皮夠厚，其實在全國排名較去年退步4名，總體競爭力也退步9名，整個城市呈退步狀態，市府只挑單一指標項目進步最多及第一名沾沾自喜，十足阿Q精神。

市府新聞稿提到，這項調查除了公共安全與消防拿全台第一，且獲最佳進步獎，在經濟與就業面向是一般縣市組第一、全國第二，在治理永續一般縣市組第二，且獲評「經濟競爭力典範之城」。

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但民進黨市議員曾資程發文指出，這項縣市總體競爭力調查，新竹市是持續處在退步的狀態，市府針對此次調查發布新聞，以單一的指標進步最多及第一名，沾沾自喜志得意滿，好像有認真做事，進步固然值得肯定，但以單一指標的進步來掩蓋整體退步的事實，十足阿Q精神及突顯鴕鳥心態。

曾資程說，市府不去檢討各項指標退步的原因，再加以改進，未來的調查評比，怎麼會有進步的空間呢？難怪網友會酸說還有退步的空間。

對此，市府強調，各項調查都會做為市府施政進步的參考，這項雜誌評比共116項細指標，其中新竹有18項指標表現優異。

市議員劉彥伶也說，新竹市原是總體競爭力第一的城市，結果不僅跟去年比退步4名，在全國各縣市評比更是退步9名，呈雙雙退步結果，市府不思檢討，突顯團隊沒有追求進步的反省能力，已讓市民失望。

新竹市府吹噓縣市總體競爭力調查，市議員劉彥伶稱竹市總體競爭力較去年退步9名，呈雙雙退步狀態，但市府卻不思檢討，反省能力不足。（記者洪美秀攝）

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