為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

酸新竹市府自吹自擂 市議員曾資程：總體競爭力退步9名

新竹市府吹噓縣市總體競爭力調查，市議員曾資程揭竹市總體競爭力較去年退步9名，雙雙退步，市府卻沾沾自喜單一指標項目，十足阿精神Q陀鳥心態。（資料照，記者洪美秀攝）

新竹市府吹噓縣市總體競爭力調查，市議員曾資程揭竹市總體競爭力較去年退步9名，雙雙退步，市府卻沾沾自喜單一指標項目，十足阿精神Q陀鳥心態。（資料照，記者洪美秀攝）

2024/09/26 19:31

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府今天發新聞稿說，2024縣市總體競爭力調查結果，新竹市是一般縣市組第4名，其中，公共安全與消防面向是全台第一，也是全國進步最多城市。但市議員曾資程酸市府自吹自擂，臉皮夠厚，其實在全國排名較去年退步4名，總體競爭力也退步9名，整個城市呈退步狀態，市府只挑單一指標項目進步最多及第一名沾沾自喜，十足阿Q精神。

市府新聞稿提到，這項調查除了公共安全與消防拿全台第一，且獲最佳進步獎，在經濟與就業面向是一般縣市組第一、全國第二，在治理永續一般縣市組第二，且獲評「經濟競爭力典範之城」。

但民進黨市議員曾資程發文指出，這項縣市總體競爭力調查，新竹市是持續處在退步的狀態，市府針對此次調查發布新聞，以單一的指標進步最多及第一名，沾沾自喜志得意滿，好像有認真做事，進步固然值得肯定，但以單一指標的進步來掩蓋整體退步的事實，十足阿Q精神及突顯鴕鳥心態。

曾資程說，市府不去檢討各項指標退步的原因，再加以改進，未來的調查評比，怎麼會有進步的空間呢？難怪網友會酸說還有退步的空間。

對此，市府強調，各項調查都會做為市府施政進步的參考，這項雜誌評比共116項細指標，其中新竹有18項指標表現優異。

市議員劉彥伶也說，新竹市原是總體競爭力第一的城市，結果不僅跟去年比退步4名，在全國各縣市評比更是退步9名，呈雙雙退步結果，市府不思檢討，突顯團隊沒有追求進步的反省能力，已讓市民失望。

新竹市府吹噓縣市總體競爭力調查，市議員劉彥伶稱竹市總體競爭力較去年退步9名，呈雙雙退步狀態，但市府卻不思檢討，反省能力不足。（記者洪美秀攝）

新竹市府吹噓縣市總體競爭力調查，市議員劉彥伶稱竹市總體競爭力較去年退步9名，呈雙雙退步狀態，但市府卻不思檢討，反省能力不足。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
瀕危鳥類新竹香山濕地遭黃色大物阻過冬 野鳥協會怒批竹市府成生態殺手
2024/09/26 14:57

瀕危鳥類新竹香山濕地遭黃色大物阻過冬 野鳥協會怒批竹市府成生態殺手
竹市百年老校香山國小新建校舍開工 預計2027年完工
2024/09/26 16:15

竹市百年老校香山國小新建校舍開工 預計2027年完工
impression

北台灣最新科技聚落 淡海科技城箭在弦上
邱臣遠又要出國！竹市綠營民代批放任市政百廢待舉 個人玩好玩滿
2024/09/25 15:24

邱臣遠又要出國！竹市綠營民代批放任市政百廢待舉 個人玩好玩滿
竹市頭前溪沿岸都市計畫市府要求中央空白授權？曾資程籲市府勿遮遮掩掩
2024/09/26 14:21

竹市頭前溪沿岸都市計畫市府要求中央空白授權？曾資程籲市府勿遮遮掩掩
impression

揭露帶狀疱疹預防關鍵！從早期症狀到有效預防
政治今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播