中國觀光客赴馬祖旅遊僅111人 陸委會：仍不如人意

陸委會發言人梁文傑今日表示，截至9月25日，實際入境馬祖111人，中客到金門實際入境26人，與疫情前差距甚多，仍不如人意。（記者陳鈺馥攝）

2024/09/26 17:59

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣赴中國旅遊的團客截至今年8月底有13.8萬人，關於中國觀光客赴金門旅遊最新情形，陸委會發言人梁文傑今日表示，截至9月25日，實際入境馬祖111人，中客到金門實際入境26人，與疫情前差距甚多，仍不如人意。

中共禁止中國觀光客赴台灣本島旅遊，僅開放福建民眾可到金門、馬祖觀光。梁文傑指出，截至9月25日，申請赴馬祖的團客有48人，實際入境17人。申請自由行人數223人、實際入境94人，實際入境馬祖共111人，這個數字跟疫情前差距甚多，政府一開始就非常歡迎中客到金馬旅遊，但這個人數還是太過緩慢，目前進展不如人意。

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在金門方面，梁文傑提及，申請到金門的團體僅一團22人，申請自由行27人，實際入境是26人。十一長假部分，預期到馬祖會比較多人，但人數也不會爆多，地方政府招攬觀光客要努力宣傳，要提出吸引人的景點或行程。

另外，央視旗下融媒體「玉淵譚天」25日晚間發文，釋出中共對台政策出現「金門模式」訊號。文章指出，台灣民意代表及相關從業者主動繞開民進黨政府和中國直接交流，成為了消除民進黨政府各種虛假敘事的方法，「也大大壓縮了島內這些所謂職能部門（陸委會、交通部等）可以含糊其辭的空間」。

梁文傑回應，他有看了「玉淵譚天」這篇文章，該文是說現在中國遊客到金門、馬祖是民意代表去跟中國談出來，然後逼政府接受。大家若有持續參加陸委會記者會就知道，我方對於中客到金馬，甚至到台灣，在疫情之後，政府一貫態度就是歡迎樂見。

梁文傑強調，截至目前為止，中國只開放金門跟馬祖，但金馬也不是所謂政府被倒逼出來的，而是政府從一開始就認為這是一個好的方向。

他提醒，不管民意代表或地方首長和業者要到中國談什麼，都要符合兩岸條例第5條的相關規範，涉及公權力事項，未獲政府授權，不得簽署任何相關協議。

此外，外傳擁有「海峽號」的福建海峽高速客滾航運有限公司，疫後曾向台灣提出客運航線復航申請達20次以上，均遭駁回或無下文。關於平潭客運船航線是否復航？梁文傑說，海峽號申請20幾次，陸委會沒有這樣的資訊，申請是向航港局提出。

梁文傑說明，兩岸客運航線容易受到天候、海象影響，截至目前為止，中國都未開放中客來台，我方也沒有收到申請來台觀光的。該航線根本沒有旅運需求，目前小三通及航班都有很大餘裕空間，所以平潭這條航線需求到底在哪裡？「這不是你想要經營，就要讓你經營」。

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