台資通電軍遭中共立案偵查 陸委會：懲獨22條已擴及國軍

陸委會發言人梁文傑今日批評，中共聲稱懲獨22條僅針對少數人，但鎖定對象現在已擴大到守護中華民國的國軍。 （記者陳鈺馥攝）

2024/09/26 17:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國安部指控台灣資通電軍以「匿名者64」駭客組織身分對中網攻，公布3名現役軍人照片立案偵查。中國國台辦昨日進一步嗆聲，面對台獨分裂勢力的囂張氣焰，這是依法懲獨的正義之舉。陸委會發言人梁文傑今日批評，中共聲稱懲獨22條僅針對少數人，但鎖定對象現在已擴大到守護中華民國的國軍。

國台辦發言人朱鳳蓮25日聲稱，「賴清德當局」口口聲聲說希望兩岸和平發展，背地裡卻指使、操縱台軍情機構對中國實施網路攻擊破壞，顛倒黑白、散布謠言，大肆詆毀中國政治制度和方針政策。

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朱鳳蓮嗆聲，面對台獨分裂勢力的囂張氣焰，國家安全機關忠誠履行使命，堅決予以反制，有力維護了國家安全和台海穩定，是依法懲獨的正義之舉。

梁文傑在陸委會例行記者會表示，對於中共說法，國防部已嚴正否認，並提及這是假消息。

梁文傑強調，陸委會看法是，中共聲稱懲獨22條僅針對少數人，但現在鎖定對象已經擴大到守護中華民國的國軍。退休軍警赴中國被留置的情況相當普遍，希望國人應留意謹慎，非必要不要去中國，需自行評估人身風險。

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