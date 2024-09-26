藍白聯手封殺中央總預算 中市綠營民代憂心市府預算補助受影響

中市議會今召開程序委員會，綠營質疑中央總預算被退回，中市府預算補助會受影響。（記者蘇金鳳攝）

2024/09/26 14:13

〔記者蘇金鳳／台中報導〕藍白聯手封殺中央總預算，中市議會今天舉行程序委員會，多名民進黨市議員質疑中央總預算遭退回，台中市政府很多建設預算是由中央補助，是否受影響，要市府說清楚；民眾黨及無黨籍市議員則表示，市府的預算是中市自己編列，中央補助是少數，不能因為立法院退回中央總預算就要影響台中市政府總預算的審議；主席張清照裁示在10月3日第一次財主報告編制情形時，市府要提出附帶說明。

副市長黃國榮表示，他覺得這個是多慮的，目前立院朝野正在協商，而且只有新增項目才會受影響，而台中市政府中央補助是極少數，而且本來台中市政府的預算編列大部分都是市府自己所編列的預算，若不能通過也影響很少，會看審議結果如何再做調整。

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台中市議會將審議台中市政府114年度總預算，市議會今天召開程序委員會，民進黨市議員李天生及陳淑華質疑，中央總預算遭藍白聯手退回，若中央總預算未過，台中市的總預算有中央補助及墊付款，屆時中央的預算沒有通過，台中市總預算卻通過，如長照、托育等中央補助無法支應該如何？

陳淑華更質疑，若是只有新增項目受影響，台中市政府明年的總預算新增項目那一些，她要求副市長黃國榮及主計處長林淑勤說明；黃國榮則表示，各局處都有新增加項目，無法一時說明清楚。

陳淑華痛批，副市長及主計處長都無法答出中央補助台中市政府總額，無法計算中市受影響的市政項目及金額，將影響市政建設推動。

無黨籍市議員陳廷秀及民眾黨市議員陳清龍都表示，根據預算法第54條的規定，如果說在期限內沒有通過，就是依照上年度的這些計算來執行，而且市政總預算大部份市府延續的預算，不必預測立法院審議中央總預算通不通過，中市議員的責任就是審台中市政府預算，正常去審市府預算。

主計處長林淑勤表示，依照預算第54條規定，若是延續113年度就沒有影響，如果明年新增的案子是113年度沒有的，才會有影響。

中市議會召開程序委員會。（記者蘇金鳳攝）

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