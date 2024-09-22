詐團誘長者辦「自然人憑證」騙財 內政部提醒：勿輕易交付他人使用

警政署刑事局打擊詐欺犯罪中心示警，有詐騙集團針對「有投資意願」或「曾遭詐騙購買靈骨塔」的高齡民眾行騙，誘使被害人向戶政機關開辦網路「自然人憑證」，騙取其憑證及密碼，進行財產移轉或抵押借貸。（資料照）

2024/09/22 10:47

〔記者李文馨／台北報導〕警政署刑事局打擊詐欺犯罪中心示警，有詐騙集團針對「有投資意願」或「曾遭詐騙購買靈骨塔」的高齡民眾行騙，誘使被害人向戶政機關開辦網路「自然人憑證」，騙取其憑證及密碼，進行財產移轉或抵押借貸。對此，內政部今（22）日提醒，自然人憑證具有「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力，切勿輕易將個人資料輕易透露予他人。

內政部表示，如發現有心人士勸誘民眾開辦自然人憑證，之後要求交付卡片、密碼或手機進行網路查詢時，有可能就是一種詐騙行為。民眾發現上述情形，可先撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，切勿輕易將個人資料透露給他人，以免協助歹徒詐騙又上當受騙。

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內政部說明，無論是實體IC卡自然人憑證或手機APP行動自然人憑證，均具備身分識別、數位簽章及資料加解密等功能，可提供民眾便捷的數位服務。依照我國「電子簽章法」規定，自然人憑證的數位簽章為電子簽章的一種，在法律上具有「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力。

內政部提醒，如將自己的自然人憑證交給他人使用，後續發生個資外洩或遭到冒用，可能會因此導致不必要的法律責任及個人財產損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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