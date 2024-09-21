立院新會期藍白聯手退總預算 吳思瑤：藍白贏了表決卻輸了民心

立法院20日開議，邀請行政院長卓榮泰率內閣閣員到立法院施政報告並備詢，其中NCC代理主委翁柏宗也列席，引發民眾黨立委不滿，在場內高舉「綠媒小弟、無權備詢」等標語抗議，過程中數次與民進黨立委互嗆。（資料照）

2024/09/21 12:29

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期昨開議，藍白黨團日前雖稱不會杯葛開議，不過民眾黨團總召黃國昌會中率領黨團8席立委要求NCC代理主委翁柏宗「滾出去」，並和藍營合作將中央政府總預算退回。對此民進黨立委吳思瑤表示，藍白贏了表決，卻輸了民心，立院攻防關關難過關關過，團結合作就是贏得社會民心的底氣。

吳思瑤在臉書PO文表示，開議第一天，工時已來到15小時，「藍白亂政又回來了！」河道上撻伐聲不止，但她心情很淡定也很篤定，昨日院會民眾黨草草收場的杯葛行動，既搞錯對象也劃錯重點，黃國昌咆哮搏版面只能騙騙小草，拙劣的議事操作三兩下就露出馬腳，高金素梅提案退回總預算案，不惜得罪全民，是真的為了原民？恐怕只是借題發揮，再一次，藍白贏了表決，卻輸了民心！

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吳思瑤指出，「導正2758決議聯合聲明」，藍白被迫也提出對案，各黨版本併案交付協商，一切都在民進黨的預期之中。民進黨將竭盡全力，整合出最好的聲明文件，下午總質詢，自己選擇回歸最愛的文化政策，善用文化外交，以申列UNESCO世界文化遺產/非物質文化遺產為新戰略，努力提出建設性的政策建議，如果說昨日有什麼遺憾，大概就是質詢時間太短，25頁PPT只講了一半，著實懊惱，死刑釋憲案的裁判下午出爐，尊重憲法，因應國際公約及釋憲結論，啟動後續修法作為，民進黨也將著手準備。

吳思瑤直言，晚上賴清德總統替黨團同仁集氣鼓勵，不愧是「最強幹事長」，總統對立院攻防總是有精闢的見解，樣樣到位，關關難過關關過，團結合作就是贏得社會民心的底氣！

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