921廿五週年》美日駐台代表：與台灣團結一致更加強大！

AIT處長谷立言（左）、日台協會代表片山和之（右）齊紀念921大地震25週年，高喊「台、日、美團結一致更加強大」。（AIT提供）

2024/09/21 09:03

〔記者方瑋立／台北報導〕1999年921大地震已屆25週年，美國在台協會處長谷立言、日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之今（21）發表聯合聲明影片，細數自921震災至今，美、日、台之間在921震災、2009莫拉克風災、2011日本311大地震，以及2020年COVID-19爆發後互相援助的深厚友誼，並高喊「台灣、日本和美國團結一致，更加強大」！

今為921大地震25週年紀念日，谷立言表示，美國、日本與台灣是堅強的夥伴，尊重民主和人權，三方之間也有強大的民間交流和經濟合作。25年前921大地震以芮氏規模7.3級的強度，襲擊南投集集，造成了大量傷亡，在台灣各地帶來傷害，在此懷念當天台灣人民的英雄行動，以堅韌不拔的精神，幫助了處於危難中的社區。

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片山和之則說，透過一次次夥伴合作，日本、美國與台灣證明了「團結力量大」，這在應對自然災害的危機中，更是得到充分應證。台灣的夥伴，包括日本和美國，在921震災時派遣救援隊伍和緊急援助，其中日本是第一個在地震當晚即派遣緊急救援隊到台灣的國家，直接與台灣的警察與消防部門合作救援。

谷立言也提到，當2009年8月莫拉克颱風襲擊台灣時，美國國防部長授權美軍提供援救，駐日的美國海軍陸戰隊C130運輸機、美海軍兩棲運輸艦「丹佛號」上的直升機，協助運輸重型物資，幫助受災民眾，美軍也提供了挖掘機、推土機和臨時住房等緊急設備。

片山和之則指出，在2011年日本東北311大地震後，美國發動「朋友作戰」救災，是全球最大的救援行動之一，而台灣也是援助日本的最大支持者之一，日本人民對美國跟台灣深表感謝。當時許多台灣民眾，主動向日本提供物資上和精神上的溫暖援助，引起日本全國「謝謝台灣」的風潮，「我們真的非常感謝台灣」。

谷立言補充說明表示，為了支援「朋友作戰」，美國派出超過2.4萬名軍人，189架飛機和24艘海軍艦艇參與311救援行動，這次協同的救援行動，展現了美、日、台之間的緊密合作，我們互相幫助，也進一步加強了三方人民的關係。

在2020年COVID-19疫情爆發初期，谷立言說，自己當時人在台灣，親眼見證了台灣如何幫助國際社會，令其深受感動，台灣快速建立口罩生產能力，成為全球最大的口罩捐贈者之一，包括向美國捐贈了超過五千萬個口罩，日本和美國後來捐贈疫苗回報台灣的幫助。

片山則說，台灣當時以「Taiwan Can Help」口號，與國際夥伴攜手合作，分享醫療專業知識，協助控制疫情，也向日本提供寶貴醫療物資。很高興能夠看到日台美之間的善的循環，三方攜手合作，可以克服自然災害、疫情帶來的威脅。

兩人也在片末高喊：「台灣、日本和美國團結一致，更加強大！」

此前，加拿大駐台辦事處19日也在駐台代表倪傑民主持下，舉辦由當年加籍駐台攝影記者史密斯（David Smith）策畫的《重返921》（Revisiting 921）紀錄片首映會，透過新聞照片中的蛛絲馬跡，探尋影中人現況。

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