國慶晚會記者會國旗裝辣妹熱舞 韓國瑜：我這顆老心臟跳動很厲害

立法院長韓國瑜出席「中華民國各界慶祝113年國慶大會」記者會致詞。（記者方賓照攝）

2024/09/20 20:14

〔記者楊心慧／台北報導〕國慶晚會10月5日在台北大巨蛋盛大舉行，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安今天出席記者會，開場找來穿著國旗裝辣妹們熱舞，相當吸睛，韓國瑜致詞時逗趣說，來這裡看到穿著國旗裝跳舞和走秀的模特兒，「我這顆老心臟又跳動很厲害」。

韓國瑜致詞說，10月5日國慶晚會是幫中華民國做暖壽，中華民國是我們的國、美麗台灣是我們的家，中華文化是我們的根、自由民主是我們的寶，盼重新建立起強而有力的愛國心。

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韓國瑜說，今年的主視覺很清楚，毫無贅字，大俗就是大雅，大雅就是大俗，中華民國乾乾淨淨、清清楚楚、明明白白、純純潔潔，中華民國生日快樂，盼喚起海內外所有熱愛中華民國的好友，人不分男女老幼地不分東西南北、海內、海外，大家一顆赤忱的心愛我們的中華民國。

韓國瑜指出，傳統三大節春節、端午、中秋外，國人同胞最重視的就是國慶，「我們的枯槁的心情、長期迷茫的心，已經不知道為誰而戰為何而戰，為哪一個國家努力」這些負面能夠去除，盼2300萬人，把自己的信仰豎立起來。

韓國瑜也說，今天是立法院開議首日，早上十分精采激烈、碰撞度高，早上心臟跳動很厲害，剛才來這裡看到穿著國旗裝跳舞和走秀的模特兒，「我這顆老心臟又跳動很厲害」，也可以知道幕後工作的夥伴是多麼的認真、多麼的用心。

國慶晚會邀請職籃、職棒超人氣啦啦隊員演出。（記者方賓照攝）

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